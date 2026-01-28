Futbol
El Nàstic, pendent de César Morgado: «De moment, ha de parar dos o tres mesos»
El secretari tècnic grana Sergi Parés remarca que compta amb el central, però que té la lesió vascular al peu requereix paciència i no té una tornada fixa
El Nàstic de Tarragona continua pendent de la tornada de César Morgado, tot i que el pessimisme creix a mesura que passen les setmanes. Fa un mes, el club grana va anunciar que pateix una lesió vascular al peu, una situació de salut més difícil de calibrar que un cop en una cama o qualsevol altra lesió habitual en l'esport. De moment, el secretari tècnic Sergi Parés va indicar que «ha de parar dos o tres mesos».
Que el Nàstic necessiti un reforç més en defensa és per la incògnita de César Morgado. El jugador afronta un problema de salut que l'ha allunyat dels terrenys de joc de forma indefinida. Que hagi d'aturar un parell de mesos, tenint en compte el que queda de la temporada, significa que el Nàstic perdria el defensor gairebé tot el que queda de curs.
En aquest sentit, el club va mantenir la cautela, sense valorar l'opció de prescindir la seva fitxa com ja es va fer amb Álvaro García: «Hem d'estar pendents de l'evolució. A nivell mèdic ens ho acabaran d'aclarir, perquè això no és com qualsevol altra lesió habitual, depèn de la seva evolució».
De moment, el Nàstic compta amb un jugador menys a la rereguarda i es busca activament un reforç en defensa. Això sí, sense descartar –oficialment– que Óscar Sanz i Mángel Prendes poden ocupar la posició en un moment donat.