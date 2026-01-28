Futbol
El Nàstic descarta l'opció d'Aleix Coch a la defensa
El jugador tarragoní no sortirà d'Algeciras i el club ja mira altres opcions
El Nàstic de Tarragona no fitxarà a Aleix Coch. El central tarragoní no reforçarà la defensa del conjunt grana aquest mercat d'hivern i es quedarà a Algeciras, tal com ha indicat el secretari tècnic Sergi Parés durant la roda de premsa de presentació dels tres fitxatges.
«És un jugador que ens ha interessat perquè és de la casa i portar jugadors del territori és la nostra filosofia. Amb tot, té contracte i el club en el qual està no el deixa sortir, així que és una situació que descartem», subratllava Parés.
La sortida de Coch de l'Algeciras ha estat complicada des del seu plantejament. El passat dilluns, Diari Més ja va apuntar que la situació del club andalús és més que complicada. L'Algeciras no pot fitxar a causa dels deutes econòmics que arrossega, així que tampoc deixarà sortir, fins i tot quan Coch no és titular avui dia. El fet de no poder omplir el forat que deixaria el tarragoní és clau perquè les negociacions arribin a bon port.
D'aquesta manera, Parés va apuntar que el club ja està buscant alternatives i, de fet, no descarta –i es té molt present– l'opció que el reforça la defensa sigui la reconversió d'Óscar Sanz o Mángel Prendes.
De moment, el mercat d'hivern està obert fins a mitjanit del dilluns 2 de febrer.