Futbol
El Nàstic troba brots verds en defensa amb Hugo Pérez mentre busca un altre central
El club vol un jugador experimentat i està pendent de la situació d’Aleix Coch mentre que Nacho és gairebé impossible
El Nàstic arrenca l’última setmana de gener amb certa tranquil·litat en els entrenaments després de la victòria, però en plena ebullició als despatxos. La direcció esportiva, ara encapçalada per Sergi Parés, ultima el mercat d’hivern per trobar un central experimentat i líder que pugui suplir a un César Morgado que sembla lluny de poder tornar. D’altra banda, qui va mostrar brots verds va ser Hugo Pérez en el seu debut el passat dissabte.
El duel contra l’Ibiza va ser enganyós per valorar la defensa del Nàstic. Sobretot perquè el conjunt balear va tenir ocasions clares de gol per emportar-se la victòria, fent patir a l’equip sobretot per les bandes. Amb tot, el fitxatge Hugo Pérez va deixar bones sensacions.
Amb només mitja setmana d’entrenaments, Pérez va entrar directe a l’onze. Durant el duel, es va mostrar confiat i resolutiu en els duels, així com decidit amb la pilota. Queda veure la seva evolució, en tant que no va poder acabar el partit. Parralo va gestionar els minuts del central perquè no ha tingut continuïtat durant la temporada i entrar de cop amb la màxima contundència pot tenir risc de lesió. De totes maneres, sembla que amb el nivell mostrat no tindrà problemes en ser titular indiscutible.
Pendents d’Aleix Coch
El Nàstic busca un nou central i Aleix Coch és en el punt de mira. El tarragoní és el símbol que l’equip necessita: un jugador foguejat a la categoria, de la casa i capaç d’impregnar de valors al vestuari. Amb tot, segons ha pogut saber Diari Més, és una situació que, avui dia, és complicada.
Tot i que ha perdut la titularitat, Coch és un home de confiança per al tècnic de l’Algeciras. A més, aquí entra també l’aspecte econòmic. El club andalús no pot fitxar aquest mercat d’hivern per deutes econòmics. L’entitat assumeix que no pot fitxar, així que no està predisposada a deixar sortir una peça que no podria suplir. Amb tot, les urgències del mercat d’hivern poden canviar d’un dia per un altre i el Nàstic no renuncia a res. Més difícil està la situació de Nacho González. Tot i el seu rol discret –es va quedar sense jugar dissabte–, el tècnic de l’Ibiza Miguel Álvarez va destacar en roda de premsa que coneix l’interès grana pel jugador, però que el club i ell mateix no està disposat a deixar-lo marxar.