Diari Més

Futbol

Segueix en directe el Nàstic-Ibiza

escut nastic

Nàstic

En Directe

0

0

Escut Ibiza

UD Ibiza

Àrbitre: Jaime Ruiz Álvarez (asturià)
El Nàstic-Ibiza.

El Nàstic-Ibiza.

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Pressió alta

L'Ibiza tracta d'ofegar la creació grana. Camus està fred.

Als núvols

Contraatac grana. Roba el Nàstic i Gelardo surt disparat per la dreta. Passada a la frontal i xut d'Álex Jiménez als núvols.

Comença el partit!

Mou la pilota l'Ibiza.

Tots junts

Tot l'equip del Nàstic s'ha ajuntat per una última arenga abans del partit. Unió.

Tifo i crits de 'Directiva Dimissió'

Orgull Grana mostra un tifo indicant 'Del Nàstic som i serem'. Al mateix temps, se senten crits de 'Directiva Dimissió'.

Tifo d'Orgull Grana

Tifo d'Orgull Grana

Joves a la banqueta

Els joves Agus Gutiérrez i Oriol Subirats estan a la banqueta com un més. Parralo compta amb ells més que amb alguns altres del primer equip. A més, també és novetat Ander Zoilo, fitxatge grana pel lateral esquerre.

Moviments a l'onze grana

Canvi total a l'onze. Parralo afronta el partit amb un 4-3-3 amb Gelardo acompanyant a Montalvo i Sanz i Hugo Pérez fent el seu debut a l'eix de la defensa. Jardí apunta a la dreta.

Retorn de Nacho González

Nacho González retorna al Nou Estadi, casa seva fa unes temporades. Només va estar un any, però va deixar empremta pel seu caràcter i nivell de joc. L'afició el té en estima i el seu retorn amb la samarreta grana és tot un somni. De moment, torna amb el blau cel de l'Ibiza i des de la banqueta.

Banqueta del Ibiza

Cristian, José Albert, Nacho, Del Pozo, Svensson, Nsukula i Izan.

Onze de l'UD Ibiza

Ramón Juan, Sergio Díez, Manu Pedreño, Iago Indias, Yann Kembo, Theo Valls, Monjonell, Iván del Olmo, Bebé, Fran Castillo i Sofiane.

Banqueta grana

Toni Fuidias (PS), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Fernando Torres, Pau Martínez, Christos Almpanis, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujo, Agus Gutiérrez i Oriol Subirats.

Onze del Nàstic

Dani Rebollo, Sergio Camus, Hugo Pérez, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez, Jaume Jardí i Marcos Baselga.

El Nàstic-Ibiza, a punt de començar

Partit ple d'emocions aquest Nàstic Ibiza. Només val guanyar. Guanyar per la supervivència de Parralo a la banqueta, guanyar per trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives, guanyar per agafar aire i guanyar per agafar confiança. La dinàmica de l'equip escalfa l'afició, fins i tot en aquesta nit gèlida. Ara no es dubta i els dits ja no assenyalen ni a l'entrenador ni a la direcció esportiva, recentment sacseja, ara assenyalen cap al Consell d'Administració.

tracking