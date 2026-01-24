Futbol
Segueix en directe el Nàstic-Ibiza
Nàstic
En Directe
0
0
UD Ibiza
Pressió alta
L'Ibiza tracta d'ofegar la creació grana. Camus està fred.
Als núvols
Contraatac grana. Roba el Nàstic i Gelardo surt disparat per la dreta. Passada a la frontal i xut d'Álex Jiménez als núvols.
Comença el partit!
Mou la pilota l'Ibiza.
Tots junts
Tot l'equip del Nàstic s'ha ajuntat per una última arenga abans del partit. Unió.
Tifo i crits de 'Directiva Dimissió'
Orgull Grana mostra un tifo indicant 'Del Nàstic som i serem'. Al mateix temps, se senten crits de 'Directiva Dimissió'.
Joves a la banqueta
Els joves Agus Gutiérrez i Oriol Subirats estan a la banqueta com un més. Parralo compta amb ells més que amb alguns altres del primer equip. A més, també és novetat Ander Zoilo, fitxatge grana pel lateral esquerre.
Moviments a l'onze grana
Canvi total a l'onze. Parralo afronta el partit amb un 4-3-3 amb Gelardo acompanyant a Montalvo i Sanz i Hugo Pérez fent el seu debut a l'eix de la defensa. Jardí apunta a la dreta.
Retorn de Nacho González
Nacho González retorna al Nou Estadi, casa seva fa unes temporades. Només va estar un any, però va deixar empremta pel seu caràcter i nivell de joc. L'afició el té en estima i el seu retorn amb la samarreta grana és tot un somni. De moment, torna amb el blau cel de l'Ibiza i des de la banqueta.
Banqueta del Ibiza
Cristian, José Albert, Nacho, Del Pozo, Svensson, Nsukula i Izan.
Onze de l'UD Ibiza
Ramón Juan, Sergio Díez, Manu Pedreño, Iago Indias, Yann Kembo, Theo Valls, Monjonell, Iván del Olmo, Bebé, Fran Castillo i Sofiane.
Banqueta grana
Toni Fuidias (PS), Ander Zoilo, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Fernando Torres, Pau Martínez, Christos Almpanis, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujo, Agus Gutiérrez i Oriol Subirats.
Onze del Nàstic
Dani Rebollo, Sergio Camus, Hugo Pérez, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Aitor Gelardo, Álex Jiménez, Jaume Jardí i Marcos Baselga.
El Nàstic-Ibiza, a punt de començar
Partit ple d'emocions aquest Nàstic Ibiza. Només val guanyar. Guanyar per la supervivència de Parralo a la banqueta, guanyar per trencar la ratxa de 4 derrotes consecutives, guanyar per agafar aire i guanyar per agafar confiança. La dinàmica de l'equip escalfa l'afició, fins i tot en aquesta nit gèlida. Ara no es dubta i els dits ja no assenyalen ni a l'entrenador ni a la direcció esportiva, recentment sacseja, ara assenyalen cap al Consell d'Administració.