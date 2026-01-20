Futbol
El Sabadell, rival del Nàstic a la Copa Catalunya
El partit de semifinals es disputarà l'11 o 18 de febrer a la Nova Creu Alta
El Nàstic de Tarragona ja coneix el seu rival a les semifinals de la Copa Catalunya. El conjunt de Cristóbal Parralo s'enfrontarà contra el Centre d'Esports Sabadell, l'actual flamant campió de la Primera Federació.
El duel de la competició autonòmica es disputarà a la Nova Creu Alta, en tant que el conjunt arlequinat va jugar la darrera temporada a la Segona Federació. Serà a partit únic, sense pròrroga i, en cas d'empat, anant directament als empats. Aquest es disputarà l'11 o 18 de febrer, data exacta per confirmar.
El Nàstic va assolir el pas a les semifinals després d'eliminar a la Muntanyesa en quarts de final amb un equip format per juvenils i jugadors de la Pobla de Mafumet. Els joves jugadors grana van disputar un duel a domicili contra un rival tècnic de categoria superior, tenint en compte la diferència de nivell entre la Divisió d'Honor i la lliga Elit respecte a la Tercera Federació. Amb un home menys per l'expulsió de Fuidias, els joves van remuntar un 2-0 a l'últim minut per assolir el bitllet a la tanda de penals.
L'aposta d'afrontar la competició amb els joves del planter apunta a repetir-se de cara al duel contra el Sabadell, tot un premi per a l'esforç dels jugadors del filial.