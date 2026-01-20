Futbol
El Nàstic fulmina el director esportiu Noé Calleja
Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana després de reunir-se aquesta tarda i Sergi Parés ocuparà la posició fins al final de temporada
El Nàstic de Tarragona destitueix a Noé Calleja de la direcció esportiva. L'asturià, que va assumir el càrrec el darrer estiu, ha sigut fulminat pel Consell d'Administració del club grana després dels mals resultats acumulats d'un projecte que es considera fallit.
Calleja, amb experiència a l'Sporting de Gijón i el Getafe, va aterrar aquest estiu amb l'encàrrec de confeccionar un equip capacitat per assolir l'ascens directe a Segona Divisió. Després de la primera volta i amb dos entrenadors diferents, s'ha evidenciat que la plantilla no és vàlida per lluitar per l'objectiu de l'ascens de la categoria. De fet, després de quatre derrotes consecutives, el Nàstic veu l'abisme del descens de reüll i, ara mateix, la salvació és un repte més realista.
Aquest estiu, el projecte de Calleja va començar amb una renovació total de l'equip que va arribar al play-off l'any passat. Jugadors com Antoñín i Víctor Narro van deixar l'equip deixant enrere un sucós traspàs i els reforços com Cedric Omoigui i Christos Almpanis no han estat ni a prop del seu nivell. A més, amb Cedric signant un contracte de tres temporades. La realitat ha marcat que cap dels jugadors contractats ha superat el nivell dels que hi havia l'any passat, fet que l'ha posat en el punt de mira.
Curiosament, Calleja marxa el dia que s'anuncien els reforços d'Hugo Pérez i Ander Zoilo, que sumat al reforç d'Aitor Gelardo, són tres moviments que ha fet l'asturià abans de marxar. Queda pendent encara més reforços i també agilitzar les sortides, però això serà tasca de Sergi Parés, que ara assumirà el càrrec.