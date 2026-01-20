FUTBOL
L'anàlisi de la derrota del Nàstic: I ara, què?
El Nàstic tornar a perdre contra el Sanluqueño i s’endinsa en una crisi de joc i de confiança
El Nàstic suma quatre derrotes consecutives. Cadascuna pitjor que l’anterior. Diumenge va anar més enllà de la desesperació després de perdre contra un Atlético Sanluqueño verd, inexpert, nerviós i tou, però que va acabar sent qui va mostrar més orgull. Una nova ensopegada que endinsa el club en una crisi en tots els sectors.
La derrota contra l’Atlético Sanluqueño va deixar sensacions d’un equip mort. Els jugadors grana estan completament superats per la situació i això es va notar a partir del penal fallat. Des d’aquell moment, l’equip es va desagnar fins a la mort. Durant la primera meitat va dominar, però molt més per demèrit del jove conjunt local. El control del partit no es va traduir en ocasions de gol, que es poden comptar amb una mà. A la segona part, l’equip va continuar en caiguda lliure, entregant la pilota a un Sanluqueño que va treure coratge del no-res per acabar guanyant el partit.
Aquesta és la quarta derrota consecutiva, un rècord que no es repetia des de la temporada 2009/2010. Ara, l’equip al qual s’havia encomanat la necessitat i el repte de l’ascens directe com a primer classificat es troba a dos punts del descens. El projecte grana d’aquesta temporada ha tocat fons, fet que porta a preguntar-se: i ara què?
A nivell esportiu, si no hi ha un gir d’última hora, Cristóbal Parralo manté la confiança per aquesta setmana. D’una banda, l’economia del Nàstic no es pot permetre una nova sacsejada a la banqueta, i la realitat mostra que la plantilla no té el talent per complir els objectius exigits des del club. És molt difícil d’explicar com un equip que va superar i brillar contra el Cartagena ara mateix no pot competir contra cap equip de la categoria. El despropòsit que es veu sobre la gespa és el resultat d’una tempesta perfecta que ha engolit el planter.
Projecte fallit
El que es pot dir és que el projecte concedit durant l’estiu és fallit. La destitució de Dani Vidal setmanes abans d’acabar la lliga regular, va acabar amb un mercat d’estiu de canvi d’era i renovació total de la plantilla. El resultat és que ni un sol jugador supera el que hi havia l’any passat. Aquesta decisió es va prendre més enllà de la direcció esportiva. De fet, durant la presentació de Noé Calleja al juny, es va preguntar sobre l’estat de les renovacions anunciades. Llavors, David Concha era l'únic per esclarir, un nom que Calleja va dir que no li constava.
CRISI
Jugadors amb un fort sentiment de club i estimats per l’afició com Alberto Varo i Pol Domingo van sortir per la porta d’enrere. Ara, el planter necessita reforços i el conjunt grana està lligat de mans i peus.
Mercat d’hivern bloquejat
El Nàstic necessita reforços, però per poder entrar, s’ha de sortir. El conjunt grana no té fixes disponibles i els que han d’alliberar espai són David Juncà, Wilfrid Kaptoum i Christos Almpanis, tots tres no van viatjar a Sanlúcar de Barrameda. Cap dels jugadors està disposat a posar-ho fàcil i s’escuden darrere del seu contracte. De fet, si Gelardo ha pogut debutar de grana és per la fitxa lliure produïda per la malaurada lesió d’Álvaro García.
El pas dels dies sense novetats alimenta una tempesta que aquest dissabte arriba al Nou Estadi en forma de partit contra l’UD Ibiza, un duel que ha d’acabar en victòria. Ara mateix, l’equip està mort i necessita diverses descàrregues d’electroxoc per no acabar lluitant per la permanència, un objectiu que sí que és més realista.