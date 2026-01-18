S'anima el Sanluqueño

Futbol
Res del Nàstic
Com sembla que és habitual, el Nàstic es debilita amb els canvis i no ha tingut gairebé res de moviment en atac aquesta segona meitat.
La té el Sanluqueño
Contraatac de la vergonya de la defensa grana. Remat final d'Ismael que surt fora per poc.
El Nàstic ha abaixat el ritme i és el Sanluqueño qui té més criteri. No pinta bé la cosa.
Canvi del Nàstic
Entra Cedric per Baselga.
La té el Sanluqueño
Centre lateral que s'enverina i Dani Rebollo la treu amb la mà.
Canvi del Sanluqueño
Entra Iomar per Rodri Val.
Avisa el Sanluqueño
Xut des de la frontal que marxa desviat.
Doble canvi grana
Entren Juanda Fuentes i Aitor Gelardo per Pau Martínez i Mángel.
Molt per sobre el travesser
S'aproxima Baselga que prova la rematada des de lluny i l'envia fora.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Moi Delgado.
La té el Nàstic!
Recupera Pau Martínez, S'endinsa a l'àrea i centra al segon pal. Allà remata Álex Jiménez i quan la pilota s'apropava al pal, la defensa local la treu.
Doble canvi del Sanluqueño en la represa
Entra Ismael i Lobe per Feria i Denia.
Descans
No aprofita la superioritat el Nàstic.
Poca cosa
Molt de control contra un Sanluqueño que es veu molt limitat. Això sí, no hi ha precisió ni encert en els metres finals.
La té Jardí!
Bona passada d'Álex Jiménez i, en el mà a mà, Jardí executa un tir amb poca potència que atura Rubén.
Atura Rebollo
Rematada des de la frontal de Feria que treu Dani Rebollo. Primera aproximació del Sanluqueño.
Jaume Jardí ho prova des de lluny
Xut potent gairebé des del mig del camp que surt per sobre del travesser.
Bé en la pressió, bé amb el domini, però fa falta créixer
El conjunt gran no deixa jugar al Sanluqueño i està encertat al mig del camp, però es dilueix prop de l'àrea contrària amb passades erràtiques.
Molt del Nàstic, però falta xutar
Domini grana. No surt el Sanluqueño del seu camp, però ara falta acabar les jugades a la porteria de Rubén.
Atura Domínguez
Xut des de la frontal de Jardí que torna a aturar Rubén Domínguez.
Falla Jaume Jardí
Xut al centre que el porter endevina.
Revisa l'àrbitre
S'interna Montalvo dins de l'àrea i N'tji l'agafa del braç per tirar a terra al de Riudoms. L'àrbitre no anul·la el penal.
PENAL A FAVOR DEL NÀSTIC
Fora!
El Nàstic refusa la primera centrada i Kikín engalta el refús per executar un tir creuat. Fora.
Falta perillosa per al Sanluqueño
A uns metres del vèrtex de l'àrea, perfecta per una centrada.
Enceta fort el Nàstic
Moi Delgado engalta una pilota perduda des de la frontal. La pilota surt alta.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Gelardo, amb el dorsal 24
Primer partit oficial del fitxatge Aitor Gelardo amb la samarreta del Nàstic. Això sí, haurà de començar des de la banqueta. El dorsal escollit per l'alacantí és el 24.
La banqueta a disposició de Pedro Mateos
Fernando, Almagro, Diallo, Barea, Fer Moreno, Morales, Raul Perez, Ismael A., Oscar Lorenzo, Lobe, Iomar Vidal i Juarez. La majoria son jugadors del planter del Cadis.
L'onze del Sanluqueño
El nou tècnic dels andalusos selecciona el seu primer onze: Rubén, R. Sola, Trapero, Gallastegi, Javi Feria, Satoca, N'tji, Rodri, Ukwuije, Marcos Denia, Kikin
Óscar Sanz de central
Les baixes a l'eix de la defensa obligaran avui a que Óscar Sanz ocupi la posició de central amb Enric Pujol. Parralo continua apostant per Pau Martínez a la banda i Juanda esperarà a la banqueta, d'igual forma que Cedric. Montalvo i Mángel hauran de controlar el mig del camp.
El que tindrà a la banqueta Parralo
Fuidias, Cedric, F. Torres, Juanda, Santos, Gelardo, Agus, Oriol, Mora
L'onze del Nàstic!
L'onze del Nàstic pel partit d'aquesta nit: Rebollo, Camus, E.Pujol, O.Sanz, Moi Delgado, Montalvo, Mángel, J. Jardí, Pau Martínez, Baselga i Alex Jiménez
La reacció ha d'arribar ja
El Gimnàstic de Tarragona afronta el partit contra l'Atlético Sanluqueño amb la necessitat de començar a sumar punts i trencar la mala dinàmica de les últimes jornades. Tres derrotes consecutives ha encaixat el conjunt de Parralo, que haurà de millorar el seu rendiment per aconseguir els tres punts al Palmar. Davant, tindrà un conjunt andalús que lluita per sortir de les posicions de descens.