Diari Més

Futbol

S'anima el Sanluqueño


sanluq

Atlético Sanluqueño

En Directe

0

0

escut nastic

Gimnàstic

Àrbitre: Luis Enrique Morona del Campo (madrileny)
L'estadi del Palmar

L'estadi del Palmar

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Res del Nàstic

Com sembla que és habitual, el Nàstic es debilita amb els canvis i no ha tingut gairebé res de moviment en atac aquesta segona meitat.

La té el Sanluqueño

Contraatac de la vergonya de la defensa grana. Remat final d'Ismael que surt fora per poc.

S'anima el Sanluqueño

El Nàstic ha abaixat el ritme i és el Sanluqueño qui té més criteri. No pinta bé la cosa.

Canvi del Nàstic

Entra Cedric per Baselga.

La té el Sanluqueño

Centre lateral que s'enverina i Dani Rebollo la treu amb la mà.

Canvi del Sanluqueño

Entra Iomar per Rodri Val.

Avisa el Sanluqueño

Xut des de la frontal que marxa desviat.

Doble canvi grana

Entren Juanda Fuentes i Aitor Gelardo per Pau Martínez i Mángel.

Molt per sobre el travesser

S'aproxima Baselga que prova la rematada des de lluny i l'envia fora.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Moi Delgado.

La té el Nàstic!

Recupera Pau Martínez, S'endinsa a l'àrea i centra al segon pal. Allà remata Álex Jiménez i quan la pilota s'apropava al pal, la defensa local la treu.

Doble canvi del Sanluqueño en la represa

Entra Ismael i Lobe per Feria i Denia.

Descans

No aprofita la superioritat el Nàstic.

Poca cosa

Molt de control contra un Sanluqueño que es veu molt limitat. Això sí, no hi ha precisió ni encert en els metres finals.

La té Jardí!

Bona passada d'Álex Jiménez i, en el mà a mà, Jardí executa un tir amb poca potència que atura Rubén.

Atura Rebollo

Rematada des de la frontal de Feria que treu Dani Rebollo. Primera aproximació del Sanluqueño.

Jaume Jardí ho prova des de lluny

Xut potent gairebé des del mig del camp que surt per sobre del travesser.

Bé en la pressió, bé amb el domini, però fa falta créixer

El conjunt gran no deixa jugar al Sanluqueño i està encertat al mig del camp, però es dilueix prop de l'àrea contrària amb passades erràtiques.

Molt del Nàstic, però falta xutar

Domini grana. No surt el Sanluqueño del seu camp, però ara falta acabar les jugades a la porteria de Rubén.

Atura Domínguez

Xut des de la frontal de Jardí que torna a aturar Rubén Domínguez.

Falla Jaume Jardí

Xut al centre que el porter endevina.

Revisa l'àrbitre

S'interna Montalvo dins de l'àrea i N'tji l'agafa del braç per tirar a terra al de Riudoms. L'àrbitre no anul·la el penal.

PENAL A FAVOR DEL NÀSTIC

Fora!

El Nàstic refusa la primera centrada i Kikín engalta el refús per executar un tir creuat. Fora.

Falta perillosa per al Sanluqueño

A uns metres del vèrtex de l'àrea, perfecta per una centrada.

Enceta fort el Nàstic

Moi Delgado engalta una pilota perduda des de la frontal. La pilota surt alta.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic.

Gelardo, amb el dorsal 24

Primer partit oficial del fitxatge Aitor Gelardo amb la samarreta del Nàstic. Això sí, haurà de començar des de la banqueta. El dorsal escollit per l'alacantí és el 24.

La banqueta a disposició de Pedro Mateos

Fernando, Almagro, Diallo, Barea, Fer Moreno, Morales, Raul Perez, Ismael A., Oscar Lorenzo, Lobe, Iomar Vidal i Juarez. La majoria son jugadors del planter del Cadis.

L'onze del Sanluqueño

El nou tècnic dels andalusos selecciona el seu primer onze: Rubén, R. Sola, Trapero, Gallastegi, Javi Feria, Satoca, N'tji, Rodri, Ukwuije, Marcos Denia, Kikin

Óscar Sanz de central

Les baixes a l'eix de la defensa obligaran avui a que Óscar Sanz ocupi la posició de central amb Enric Pujol. Parralo continua apostant per Pau Martínez a la banda i Juanda esperarà a la banqueta, d'igual forma que Cedric. Montalvo i Mángel hauran de controlar el mig del camp.

El que tindrà a la banqueta Parralo

Fuidias, Cedric, F. Torres, Juanda, Santos, Gelardo, Agus, Oriol, Mora

L'onze del Nàstic!

L'onze del Nàstic pel partit d'aquesta nit: Rebollo, Camus, E.Pujol, O.Sanz, Moi Delgado, Montalvo, Mángel, J. Jardí, Pau Martínez, Baselga i Alex Jiménez

La reacció ha d'arribar ja

El Gimnàstic de Tarragona afronta el partit contra l'Atlético Sanluqueño amb la necessitat de començar a sumar punts i trencar la mala dinàmica de les últimes jornades. Tres derrotes consecutives ha encaixat el conjunt de Parralo, que haurà de millorar el seu rendiment per aconseguir els tres punts al Palmar. Davant, tindrà un conjunt andalús que lluita per sortir de les posicions de descens.

tracking