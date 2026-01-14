Futbol
Parralo, sobre el fitxatge del Nàstic Aitor Gelardo: «És un jugador jove, amb bon xut i ens ajudarà molt»
L'entrenador grana ha destacat que jugarà el duel d'avui de Copa Catalunya amb un equip format de jugadors del juvenil i la Pobla
El Nàstic de Tarragona juga avui el duel de Copa Catalunya contra la Montañesa. Un duel que passa en segon pla davant les necessitats més immediates de l'equip a la lliga. Durant el matí d'aquest dimecres, l'equip ha tornat a la feina amb la novetat del fitxatge d'Aitor Gelardo, jugador que coneix bé Cristóbal Parralo.
El tècnic del Nàstic ha definit a Gelardo com «un jugador que pot actuar per dins com un 8 i també en funció de 10. És molt bo tècnicament, amb bon xut i jove amb cames per córrer. Ens ajudarà molt i veurem que condicions aporta a l'equip». L'arribada de Gelardo també és oxigen a curt termini, i més tenint en compte que l'equip viatjarà a Sanlúcar de Barrameda amb només Enric Pujol com a central disponible, si no hi ha cap fitxatge previ al partit.
En aquest sentit, Parralo destaca que Gelardo ajudarà a oxigenar la zona: «Amb les lesions importants en defensa i les sancions, necessitem més efectius. Segurament caldrà recol·locar algun jugador a la posició de central, així que Gelardo ens ajuda molt».
Copa Catalunya
Pel que fa a la Copa Catalunya, Parralo també va deixar clar que les prioritats estan a la lliga: «Amb les lesions i sancions, tenint en compte que hi ha un partit important el diumenge, la idea és competir amb els jugadors del Juvenil i la Pobla de Mafumet». De fet, del primer equip només està previst que participin el porter Toni Fuidias i el migcampista Fernando Torres.
El tècnic grana ha definit el duel com «una oportunitat de veure als nois joves en competició, veure com es desenvolupen i com poden ajudar-nos». De fet, alguns com Agus Gutiérrez, Oriol Subirats i David Cabezas ja saben el que és jugar amb el primer equip. «Alguns els conec bé i d'altres menys, però veurem en aquest partit com ens poden ajudar».