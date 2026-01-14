Futbol
Els joves del Nàstic remunten a la Montañesa i classifiquen l’equip a semifinals de Copa Catalunya (2-2)
Fuidias va deixar l’equip amb un home menys des de la primera meitat
Fins al final. A can Nàstic aquest lema està gravat a foc en tots els estaments i els joves jugadors grana ho van demostrar ahir remuntant i guanyant a la Montañesa a la tanda de penals. L’equip grana, format principalment per jugadors de la Pobla de Mafumet i el Juvenil A, va assolir una èpica remuntada al Municipal de Nou Barris després de jugar durant gairebé tot el partit amb un home menys.
Els jugadors del filial grana van aguantar el torcebraç a la Montañesa. Pol Cid liderava la medul·lar grana amb velocitat i atreviment, ben escudat per Agus Gutiérrez. Quan semblava que el duel s’estabilitzava, el partit es va torçar per un error infantil. Però aquest no va ser d’un jugador del filial, sinó del primer equip. Després d’una pèrdua, la Montañesa va encetar un contraatac. Toni Fuidias va sortir de l’àrea per interceptar al davanter, però no va arribar a temps per tocar la pilota així que va cometre falta i va ser expulsat per vermella directa.
Amb un home menys des de la primera meitat, el Nàstic va tenir oportunitats per marcar, la primera, David Cabezas després d’una passada de Cid.
A la segona part, el domini grana es va apagar. La Montañesa va prendre el control del duel contra un Nàstic en inferioritat i amb quatre novetats a l’onze. Els barcelonins es van aprofitar de la superioritat numèrica per, poc a poc, guanyar terreny en els seus atacs. El primer avís va arribar amb un mà a mà que Eduardo Esteves, porter de la Pobla, va aturar amb el peu.
A la següent ocasió, la Montañesa no va perdonar. El Hadji va aprofitar un nou contraatac per batre el porter portuguès i fer esclatar l’eufòria al Municipal de Nou Barris. El gol va afectar els tarragonins que, cinc minuts després, va veure com El Hadji marcava el segon.
En aquest moment, els joves jugadors del Nàstic van mostrar el seu caràcter. Amb un home menys, el conjunt grana va prémer l’accelerador i es va fer dominador del partit. Nico Aguzzi, davanter de la Pobla, va retallar distàncies al minut 89’ després d’atrapar un refús i, en el temps de descompte, la intensitat va pujar. El Nàstic volia empatar amb tot i, amb cor i cap ho va aconseguir. Una centrada lateral en la darrera jugada de partit va tenir el seu premi. Ruxi Anglès, defensor del Juvenil A, es va alçar per sobre de la defensa per marcar el miraculós 2-2 i enviar el partit a la tanda de penals.
Era el moment dels herois i Eduardo Esteves va aparèixer per aturar una pena màxima i Pol Cid, el millor del partit, va donar el passi al Nàstic a semifinals de Copa Catalunya després d’una remuntada èpica que va mostrar l’orgull i caràcter dels jugadors del filial grana.