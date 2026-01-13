Futbol
Oficial: Aitor Gelardo, nou fitxatge del Nàstic per reforçar el mig del camp
L'alacantí va rescindir contracte amb el Racing de Ferrol, equip on va coincidir amb Cristóbal Parralo
El Nàstic de Tarragona vol trencar el gel en aquest mercat d'hivern amb la incorporació d'Aitor Gelardo. El migcampista és el màxim objectiu grana per reforçar la medul·lar de forma immediata. D'aquesta manera, el club agafa aire en dues posicions a curt termini, perquè Gelardo habilita a Mángel o Óscar Sanz a ocupar la posició de central.
Gelardo (26/06/2002, Catral, Alacant) arriba procedent del Racing de Ferrol, equip on ha disputat la darrera temporada i la primera part d'aquesta. Va ser en l'etapa de l'equip gallec a Segona Divisió quan va coincidir amb Cristóbal Parralo, una connexió que és clau en l'operació, en tant que és un jugador amb potencial i que compta amb la confiança del tècnic grana.
El migcampista alacantí es va formar a les categories inferiors del Villarreal, on va arribar a jugar la UEFA Youth League i també en la selecció espanyola sub-17 i sub-18. Posteriorment, va jugar una temporada cedit al Linares de Primera Federació abans de disputar les dues darreres temporades a Segona Divisió amb el Villarreal B i el Racing de Ferrol.
Gelardo es presenta com un migcampista creatiu, amb capacitat d'assumir la responsabilitat d'encarregar-se de la sortida de la pilota, amb visió de joc i sacrifici en defensa. L'arribada de l'alacantí dona aire a l'equip de Parralo que necessita reforços immediats, sobretot després de les lesions patides el darrer diumenge d'Álvaro García i Almpanis.