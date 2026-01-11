Diari Més

Final: Tercera derrota consecutiva del Nàstic

escut nastic

Nàstic

Finalitzat

0

1

ESC_C.D. TERUEL

Teruel

Rodríguez (53')

Àrbitre: Fernando Bueno Prieto (madrileny)
El Nàstic-Teruel.

El Nàstic-Teruel.Cedida

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Final

Tercera derrota consecutiva d'un Nàstic sense rumb.

Que no, que no es pot

Cop de cap al primer pal que surt fora.

Crònica d'una mort anunciada

El Nàstic no reacciona. Està sobre la lona i no hi ha qui ho aixequi. Pot ser una derrota que, sumat als càntics del Nou Estadi contra la directiva, pugui ser l'últim de Parralo.

Targeta groga per al Nàstic

La veu David Alba.

Ho prova Óscar Sanz

Tir llunyà que atrapa Rubén amb dificultats.

Mocadors

Crits de Directiva dimissió i mocadors fora. El Nou Estadi en tensió.

Quina ha fallat Baselga!

Oriol Subirats, el jove del juvenil, ha driblat a tothom per colar-se dins de l'àrea i Baselga ha enviat la pilota fora.

Canvi del Nàstic

Entra Oriol Subirats per Almpanis. Finestra de canvis extra per commoció cerebral.

Es fa mal Almpanis

Almpanis rep un cop de cap i queda estabornit.

Canvi del Teruel

Marxa Goyo i entra Padilla.

Canvi del Nàstic

Marxa Álex i entra David Cabezas.

Purgatori

El Nou Estadi entra al purgatori i veu un equip que no reacciona i no té idees per fer-ho.

Canvis del Teruel

Marxen Traoré i Merencio i entren Fonda i Redón.

La té Pujol

Centre lateral de Cedric que remata Pujol fora.

Canvi del Nàstic

Marxa Pau i entra Almpanis.

L'àrbitre diu que no hi ha res

El xut topa a la mà del defensor del Teruel, però l'àrbitre no s'arrisca i diu que no hi ha res.

Doble ocasió grana!

Rematada de Cedric que atura el porter i Pau recull el refús amb un tir potent que va fora. El Nàstic reclama penal.

Comença la segona part amb canvi

Entra Cedric per Moi Delgado.

Descans

El Nàstic perd amb un home menys.

Gol del Teruel

Golàs de Rodríguez, completament sol per rematar.

Ho prova Álex Jiménez

El davanter s'acomoda i dispara, però surt fora.

Més ànim va...

Contraatac del Nàstic on l'equip surt a pas de tortuga. No hi ha sang, no hi ha ganes d'anar a per tot.

Vuit minuts d'afegit

L'expulsió i les lesions allarguen la primera meitat 8 minuts.

Montalvo, Jardí i Baselga

Tres noms lideren el Nàstic. Montalvo, Jardí i Baselga ho estan fent tot per fer despertar l'equip.

El Teruel esgarrapa minuts

El porter del Teruel cau a terra amb molèsties físiques i talla el ritme de la jugada.

Targeta vermella per al Teruel

Pilota en llarg. Baselga guanya el duel i, quan es marxava sol, Van Rijn li agafa i el tira a terra. L'àrbitre ho veu clar i mostra la vermella. L'àrbitre revisa l'acció al FVS.

Es busca la vida Baselga

El davanter ho està fent tot. Baixa la pilota, redirigeix el joc a l'esquerra i Jardí li passa a l'espai. Guanya el duel al defensor i es cola dins de l'àrea. Al final cau, però l'àrbitre no pica ni tampoc protesta, sinó hauria sigut groga.

Baselga!

Jugada enrevessada que acaba amb un centre de Jaume Jardí. Baselga el pentina i la pilota surt fora.

Molt poc Nàstic

Molt poc Nàstic en aquests primers vint minuts. El Teruel està molt còmode i, fins i tot, domina, l'equip es mostra insegur en totes les fases del joc.

Primer córner del Nàstic

Centre d'Álex que un defensor tira fora. El Nàstic no aprofita la pilota aturada.

Canvi del Nàstic

Entra Enric Pujol per Álvaro García.

Es fa mal Álvaro

No té bona pinta, els metges demanen el canvi i surt acompanyat pels serveis mèdics. Un altre central menys i Morgado ja està lesionat...

El Teruel domina

No surt el Nàstic de la seva àrea en aquest primer tram de partit. El Teruel suma ja dos córners i l'equip es treu la pilota de sobre sense créixer i sortir de la pressió jugant.

Ensurt important

Córner a favor del Teruel. Rebollo surt, però la pilota fàcil no l'agafa sinó que desvia amb un cop de puny que no l'allunya del perill. La jugada continua, el porter grana salva la situació i, en la posterior centrada, gairebé se li escapa un cop de cap del Teruel. Inseguretat.

Avisa el Teruel

Jugada individual de Traoré que acaba amb un tir per sobre de la porteria.

Comença el partit!

Mou la pilota el Teruel.

No està Juanda Fuentes

L'extrem Juanda Fuentes  no ha entrat en la convocatòria. Cristóbal Parralo va avisar en la prèvia que hi havia algun jugador pendent dels darrers entrenaments i, finalment, ha sigut el cas del colombià. Aquest se suma a la llista de lesionats on també està César Morgado.

Tornen Alba i Óscar Sanz

Dos lesionats tornen a l'onze inicial. David Alba, central titular, se situarà al costat d'Álvaro García, jugador amb qui va compartir equip l'any passat. El defensor grana es va perdre els darrers partits per lesió. D'altra banda, el capità Óscar Sanz també està recuperat i llest per l'acció.

Un tarragoní infiltrat

El Teruel compta amb un tarragoní entre les seves files i és un home important a l'onze. Manel Royo, lateral esquerre d'Alcanar, torna al Nou Estadi per primera vegada des de fa anys.

Banqueta del Teruel

Palop (PS), Fonda, Redón, Blesa, Padilla, Sánchez i Álvaro Martí.

Banqueta grana

Toni Fuidias (PS), David Juncà, Sergio Santos, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Fernando Torres, Wilfrid Kaptoum, Enric Pujol, David Cabezas i Oriol Subirats.

Onze del Teruel

Rubén Gálvez, Joseda, Van Rijn, Abraham, Manel Royo, Rodríguez, Relu, Albisua, Traoré, Goyo i Merencio.

Onze del Nàstic

Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, Álvaro García, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Álex Jiménez, Pau Martínez i Marcos Baselga.

El Nàstic-Teruel està a punt de començar!

Jugadors sobre la gespa. El Nàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada en el primer partit de 2026 a Tarragona. Els grana necessiten guanyar i recuperar les sensacions contra el Teruel, un equip que ha sigut la sorpresa del primer tram de la temporada. Guanyar o guanyar, puntuar per agafar confiança i sortir de la terra de ningú de la mitja taula. Qualsevol altra cosa, posaria a l'equip en una posició difícil.

