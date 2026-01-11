Futbol
Final: Tercera derrota consecutiva del Nàstic
Nàstic
Finalitzat
0
1
Teruel
Rodríguez (53')
Final
Tercera derrota consecutiva d'un Nàstic sense rumb.
Que no, que no es pot
Cop de cap al primer pal que surt fora.
Crònica d'una mort anunciada
El Nàstic no reacciona. Està sobre la lona i no hi ha qui ho aixequi. Pot ser una derrota que, sumat als càntics del Nou Estadi contra la directiva, pugui ser l'últim de Parralo.
Targeta groga per al Nàstic
La veu David Alba.
Ho prova Óscar Sanz
Tir llunyà que atrapa Rubén amb dificultats.
Mocadors
Crits de Directiva dimissió i mocadors fora. El Nou Estadi en tensió.
Quina ha fallat Baselga!
Oriol Subirats, el jove del juvenil, ha driblat a tothom per colar-se dins de l'àrea i Baselga ha enviat la pilota fora.
Canvi del Nàstic
Entra Oriol Subirats per Almpanis. Finestra de canvis extra per commoció cerebral.
Es fa mal Almpanis
Almpanis rep un cop de cap i queda estabornit.
Canvi del Teruel
Marxa Goyo i entra Padilla.
Canvi del Nàstic
Marxa Álex i entra David Cabezas.
Purgatori
El Nou Estadi entra al purgatori i veu un equip que no reacciona i no té idees per fer-ho.
Canvis del Teruel
Marxen Traoré i Merencio i entren Fonda i Redón.
La té Pujol
Centre lateral de Cedric que remata Pujol fora.
Canvi del Nàstic
Marxa Pau i entra Almpanis.
L'àrbitre diu que no hi ha res
El xut topa a la mà del defensor del Teruel, però l'àrbitre no s'arrisca i diu que no hi ha res.
Doble ocasió grana!
Rematada de Cedric que atura el porter i Pau recull el refús amb un tir potent que va fora. El Nàstic reclama penal.
Comença la segona part amb canvi
Entra Cedric per Moi Delgado.
Descans
El Nàstic perd amb un home menys.
Gol del Teruel
Golàs de Rodríguez, completament sol per rematar.
Ho prova Álex Jiménez
El davanter s'acomoda i dispara, però surt fora.
Més ànim va...
Contraatac del Nàstic on l'equip surt a pas de tortuga. No hi ha sang, no hi ha ganes d'anar a per tot.
Vuit minuts d'afegit
L'expulsió i les lesions allarguen la primera meitat 8 minuts.
Montalvo, Jardí i Baselga
Tres noms lideren el Nàstic. Montalvo, Jardí i Baselga ho estan fent tot per fer despertar l'equip.
El Teruel esgarrapa minuts
El porter del Teruel cau a terra amb molèsties físiques i talla el ritme de la jugada.
Targeta vermella per al Teruel
Pilota en llarg. Baselga guanya el duel i, quan es marxava sol, Van Rijn li agafa i el tira a terra. L'àrbitre ho veu clar i mostra la vermella. L'àrbitre revisa l'acció al FVS.
Es busca la vida Baselga
El davanter ho està fent tot. Baixa la pilota, redirigeix el joc a l'esquerra i Jardí li passa a l'espai. Guanya el duel al defensor i es cola dins de l'àrea. Al final cau, però l'àrbitre no pica ni tampoc protesta, sinó hauria sigut groga.
Baselga!
Jugada enrevessada que acaba amb un centre de Jaume Jardí. Baselga el pentina i la pilota surt fora.
Molt poc Nàstic
Molt poc Nàstic en aquests primers vint minuts. El Teruel està molt còmode i, fins i tot, domina, l'equip es mostra insegur en totes les fases del joc.
Primer córner del Nàstic
Centre d'Álex que un defensor tira fora. El Nàstic no aprofita la pilota aturada.
Canvi del Nàstic
Entra Enric Pujol per Álvaro García.
Es fa mal Álvaro
No té bona pinta, els metges demanen el canvi i surt acompanyat pels serveis mèdics. Un altre central menys i Morgado ja està lesionat...
El Teruel domina
No surt el Nàstic de la seva àrea en aquest primer tram de partit. El Teruel suma ja dos córners i l'equip es treu la pilota de sobre sense créixer i sortir de la pressió jugant.
Ensurt important
Córner a favor del Teruel. Rebollo surt, però la pilota fàcil no l'agafa sinó que desvia amb un cop de puny que no l'allunya del perill. La jugada continua, el porter grana salva la situació i, en la posterior centrada, gairebé se li escapa un cop de cap del Teruel. Inseguretat.
Avisa el Teruel
Jugada individual de Traoré que acaba amb un tir per sobre de la porteria.
Comença el partit!
Mou la pilota el Teruel.
No està Juanda Fuentes
L'extrem Juanda Fuentes no ha entrat en la convocatòria. Cristóbal Parralo va avisar en la prèvia que hi havia algun jugador pendent dels darrers entrenaments i, finalment, ha sigut el cas del colombià. Aquest se suma a la llista de lesionats on també està César Morgado.
Tornen Alba i Óscar Sanz
Dos lesionats tornen a l'onze inicial. David Alba, central titular, se situarà al costat d'Álvaro García, jugador amb qui va compartir equip l'any passat. El defensor grana es va perdre els darrers partits per lesió. D'altra banda, el capità Óscar Sanz també està recuperat i llest per l'acció.
Un tarragoní infiltrat
El Teruel compta amb un tarragoní entre les seves files i és un home important a l'onze. Manel Royo, lateral esquerre d'Alcanar, torna al Nou Estadi per primera vegada des de fa anys.
Banqueta del Teruel
Palop (PS), Fonda, Redón, Blesa, Padilla, Sánchez i Álvaro Martí.
Banqueta grana
Toni Fuidias (PS), David Juncà, Sergio Santos, Mángel Prendes, Cedric Omoigui, Christos Almpanis, Fernando Torres, Wilfrid Kaptoum, Enric Pujol, David Cabezas i Oriol Subirats.
Onze del Teruel
Rubén Gálvez, Joseda, Van Rijn, Abraham, Manel Royo, Rodríguez, Relu, Albisua, Traoré, Goyo i Merencio.
Onze del Nàstic
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, Álvaro García, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Álex Jiménez, Pau Martínez i Marcos Baselga.
El Nàstic-Teruel està a punt de començar!
Jugadors sobre la gespa. El Nàstic torna al Nou Estadi Costa Daurada en el primer partit de 2026 a Tarragona. Els grana necessiten guanyar i recuperar les sensacions contra el Teruel, un equip que ha sigut la sorpresa del primer tram de la temporada. Guanyar o guanyar, puntuar per agafar confiança i sortir de la terra de ningú de la mitja taula. Qualsevol altra cosa, posaria a l'equip en una posició difícil.