Futbol
Final: Derrota del Nàstic per començar l'any
Juventud Torremolinos
Mérida (24'), Pito Camacho (70')
Finalitzat
2
0
Nàstic
Final
Derrota clara d'un Nàstic vulgar i sense arguments contra el Juventud Torremolinos.
Canvi del Torremolinos
Entra Larry per Alset.
No ha passat res
Literalment, han passat 10 minuts i no ha passat res sobre la gespa. El Nàstic és incapaç d'imposar-se contra un Torremolinos que, fins ara, acumulava la pitjor ratxa de la categoria.
Canvis del Nàstic
Entren Almpanis i Kaptoum per Mángel i Jaume Jardí.
Canvis del Torremolinos
Marxen Pito Camacho i Álex Camacho per Cristóbal i Fran Gallego.
Massa fàcil
Camacho fa el que vol amb Sergio Santos. El supera i centra al punt de penal. Allà està completament sol Pito Camacho que, a pler, bat a Dani Rebollo i posa el 2-0 contra un Nàstic sense idees.
Gol del Torremolinos
Targeta groga per al Torremolinos
La veu Pito Camacho.
Canvi del Torremolinos
Entra Ajegun per Climent.
Sense ocasions
El Nàstic busca l'empat, però no hi ha ni aproximacions ni remats llunyans. Poques idees.
Canvis del Nàstic
Entren Sergio Santos i Cedric per Camus i Baselga.
Busca el Nàstic el gol mitjançant la pilota aturada
No ho aconsegueix l'equip, no brilla en aquestes jugades.
Targeta groga per al Torremolinos
La veu Climent per fer falta a Juanda.
Millor el Torremolinos
Segon córner consecutiu dels andalusos. La treu Rebollo amb una mà per evitar el gol olímpic.
Enceta la segona part amb canvis
Entra Juanda Fuentes per Pau Martínez (Nàstic). Entra Peque Polo per Diao (Torremolinos)
Descans
El Torremolinos manté l'avantatge del gol de Mérida malgrat la tímida reacció del Nàstic.
Ara Camus!
Córner al segon pal que no pot rematar Camus per mil·límetres.
La té Pau Martínez!
Gran jugada del Nàstic, Jaume Jardí fa les delícies al centre, Álex Jiménez allarga cap a Pau Martínez i l'extrem remata amb tot, però atura Fran Martínez.
Remata Baselga
Centre lateral de Jaume Jardí que remata Baselga a les mans de Fran Martínez.
Intenta reaccionar el Nàstic
Tercer córner que envia Montalvo per sobre del travesser. Ara sí que domina la pilota el Nàstic.
L'ha tingut Álex Jiménez
Córner que pentina Mángel al punt de penal. Álex Jiménez controla dins de l'àrea i remata girant-se per enviar la pilota per sobre de la porteria.
Targeta groga per al Torremolinos
La veu Diao.
Gol fantasma per una falta absurda
Centre del Torremolinos a l'àrea. Pito Camacho remata i Dani Rebollo salva el gol amb una gran mà. El refús l'atrapa Mérida, completament sol, que prova el xut lateral i, tot i que Rebollo la treu en dos temps, la pilota travessa la línia de gol al complet.
Gol del Torremolinos
Falta perillosa per al Torremolinos
Pau Martínez perd la pilota en atac i fa falta en el contracop del Torremolinos. Manté el domini el conjunt local mentre que el Nàstic no es mostra còmode.
Dani Rebollo salva el contraatac!
Contracop directe del Torremolinos. Camacho s'introdueix a l'àrea grana i remata des del lateral. Atura Rebollo al primer pal.
Ho intenta Álex!
Roba una pilota Montalvo i la pilota li cau a Álex Jiménez. Aquest, tot i tenir Pau Martínez completament sol, decideix rematar. Bloca la defensa local.
Tercer córner del Torremolinos
Pilota al primer pal que torna a treure el Nàstic. No aconsegueixen mantenir la pilota els grana.
Atent Moi Delgado
El lateral grana surt al rescat del Nàstic evitant un tir directe de Ribeiro.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Sergio Camus.
Es defensa el Nàstic, però el perill es manté
Segon córner consecutiu i segona vegada que allunya la pilota el Nàstic al primer pal. Manté el Torremolinos el domini.
Bon inici del Torremolinos
Millor l'equip local que el Nàstic. Els andalusos dominen la pilota i, ara, s'apropen amb un córner.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Compte amb Pito
El veterà Pito Camacho és un dels jugadors perillosos del Torremolinos. De fet, l'any passat ja va aigualir la festa en un partit contra el Nàstic. Concretament, va marcar l'empat a l'últim minut en la visita grana al camp del Zamora.
Enric Pujol-Álvaro García, nova dupla central
Cristóbal Parralo estrena una parella de centrals inèdita contra el Torremolinos. Enric Pujol i Álvaro García són les principals novetats de l'onze del Nàstic contra el Torremolinos. César Morgado va caure de la convocatòria per una lesió i, David Alba, es queda a la banqueta també amb molèsties. De fet, va ser retirat per molèsties físiques en els anteriors tres partits.
Primer partit de l'any, primera victòria?
En les darreres dues temporades, el Nàstic sempre ha estrenat l'any amb una festa: victòria i golejada. L'any passat, després de tancar el desembre amb una derrota per 1-0 contra l'Unionistas, el Nàstic de Dani Vidal va golejar per 5-0 a la Segoviana. L'anterior va ser un 3-0 contra el Cornellà. Per buscar el primer partit de l'any fora de casa ens remuntem al gener del 2020 amb un 2-2 entre Orihuela i el Nàstic.
Banqueta local
Yulen, Cristóbal, Gallego, Ajegun, Peque Polo, Hernández, Escardó, Adri Fernández, Larry i Theseas.
Onze del Torremolinos
Fran, Edu López, Mérida, Dani Fernández, Climent, Gori, Alset, Usse Diao, Alejandro Camacho, Iban Ribeiro i Pito Camacho.
Banqueta grana
Toni Fuidias (ps), David Alba, David Juncà, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda i Santos.
Onze del Nàstic!
Dani Rebollo, Sergio Camus, Álvaro García, Enric Pujol, Moi Delgado, Marc Montalvo, Mángel Prendes, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez i Marcos Baselga.
El primer partit de l'any està a punt de començar!
El Nàstic de Tarragona estrena l'any 2026 on ho va acabar: en terres malaguenyes. Ho farà al camp del Juventud Torremolinos, un rival que es troba en posicions de descens. Estrenar l'any amb triomf és capital per mantenir la confiança.