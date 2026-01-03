Futbol
Cristóbal Parralo, després de la derrota a Torremolinos: «No hem estat a l'altura i no hi ha excuses»
El tècnic va ser crític després del desastre en terres malaguenyes
El tècnic del Nàstic de Tarragona, Cirstóbal Parralo, va ser molt crític després de la derrota de l'equip contra el Torremolinos. «Té difícil explicació aquesta derrota. Seguim amb poca contundència en atac i en defensa i així no es pot guanyar un partit».
El Nàstic no va treure gairebé res de profit en terres malaguenyes i Parralo així ho va dir: «No hem estat a l'altura i no hi ha excuses. Estem molt lluny del que volem aconseguir, és molt difícil guanyar un partit si no hi ha contundència i el rival et supera amb facilitat». Amb tot, el tècnic no va personalitzar en cap jugador o línia: «L'equip falla en el seu conjunt. Hem de tenir més personalitat i saber jugar en diferents situacions i no ho estem fent».
Parralo, de nou, va tornar a evitar respondre sobre les necessitats de l'equip en el mercat de fitxatges d'hivern i es va limitar a dir que «necessitem molt més de tots, de mi el primer, però no podem ser tan tous i poc contundents».
En la mateixa línia va seguir Dani Rebollo que, en declaracions en Tarragona Ràdio, va destacar que «si no fem un pas endavant som un equip mediocre». El porter del Nàstic va ser autocrític amb la imatge mostrada de l'equip i va subratllar la falta de contundència. També va parlar més del mercat que el mateix Parralo, que va assenyalar que «crec que el club ja de prendre decisions en el mercat que considero importants».
En la mateixa línia va seguir Moi Deglado que, al seu temps, va destacar que «ens han arribat dues vegades i han fet dos gols, però també hem arribat nosaltres i hem fallat en atac. Aquí hem de millorar tots».