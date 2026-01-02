Nàstic
César Morgado, baixa per una afectació vascular al peu esquerre
De moment, no s’ha fixat cap data concreta per al seu retorn a la dinàmica de l’equip
El jugador del Nàstic de Tarragona, César Morgado, pateix una afectació vascular al peu esquerre que l’incapacita actualment per a la pràctica d’activitat física. Segons ha informat el club grana, el futbolista es troba sotmès a tractament mèdic sota la supervisió dels serveis mèdics.
L’evolució del seu estat de salut serà determinant per establir els terminis de la seva reincorporació progressiva als entrenaments. De moment, no s’ha fixat cap data concreta per al seu retorn a la dinàmica de l’equip.