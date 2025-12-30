Futbol
El Nàstic celebra la tradicional visita als hospitals de la ciutat
Jugadors de la plantilla de l'equip han repartit il·lusió en les àrees de pediatria o maternitat dels hospitals Joan XXIII, Santa Tecla i Viamed Tarragona
El Gimnàstic de Tarragona ha realitzat avui la visita als hospitals de la ciutat que es realitza tradicionalment durant les vacances de Nadal. L’acció s’ha realitzat principalment als espais destinats a pediatria o maternitat dels tres hospitals de la ciutat.
Després de la sessió de treball d’aquest matí, tota la plantilla del primer equip s’han dividit en tres grups per desplaçar-se fins a l’ Hospital Universitari Joan XXIII, a l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla i l’Hospital Viamed Tarragona. A tots tres centres s’han entregat diferents lots de marxandatge del Nàstic, composats per una pilota i un calendari del 2026, pels joves que aquests dies es troben ingressats per problemes de salut.
A les respectives comitives esportives s’han unit els consellers grana Antoni Vallverdú, Irene Mallol i Jesús Albiol, representant a l’entitat en les tres seus. Els menors interns han pogut conèixer alguns dels jugadors i fotografiar-se a les mateixes habitacions dels centres hospitalaris.