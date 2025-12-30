Futbol
Josep Calavera, nom present a la llista de desitjos del Nàstic de Tarragona
El conjunt grana vol reforçar la medul·lar aquest hivern i el de Cabra del Camp és una opció
El Nàstic de Tarragona es comença a moure en el mercat de fitxatges d'hivern. És una realitat que, per al conjunt grana, la màxima prioritat ara mateix és solucionar les sortides, però això no impedeix començar a preguntar i fixar-se en els reforços i un nom que ha sorgit a la llista de desitjos és el de Josep Calavera.
Com ha avançat el periodista Manoj Daswani en el mitjà El Día, el migcampista de Cabra del Camp es troba en la rampa de sortida del Tenerife i tant l'Hércules com el Nàstic de Tarragona han preguntat per la possibilitat de fitxar el futbolista.
Josep Calavera va ser un dels fitxatges sonats del Tenerife en aquest mercat d'estiu. El tarragoní va deixar el Castellón, equip amb qui va assolir l'ascens a Segona Divisió i es va consolidar al futbol professional, per incorporar-se al projecte ambiciós del Tenerife, un dels favorits a assolir l'ascens aquesta temporada. Després de mitja temporada, l'escassa participació de Calavera a l'onze d'Álvaro Cervera (només dues titularitats), l'ha posat en posició d'abandonar el club, tot i que apunta El Día que seria en forma de cessió.
Operació difícil
El Nàstic s'ha interessat en el futbolista com a una solució per reforçar la medul·lar i assolir un perfil de jugador diferent del de Montalvo, Sanz i Mángel. Amb tot, per assolir fitxatges, primer s'ha de buscar sortides per alliberar fitxes. En aquest cas, Wilfrid Kaptoum, un dels jugadors amb menys participació del curs, es troba en el punt de mira, tot i que apunten que les operacions de sortida seran difícils d'executar i necessiten temps.
D'altra banda, també hi ha una dificultat afegida: la competència. En els mercats d'hivern, els jugadors de talent contrastat atreuen totes les mirades dels grans projectes de la categoria i, en aquest cas, l'Hércules de Beto Company també ha mostrat interès. Això sol provocar el retard de les operacions i una lluita en les negociacions que també s'ha d'ajustar a les capacitats econòmiques d'un Nàstic que, fa uns mesos, ja va anunciar en la junta general d'accionistes un desajust de 500.000 euros al final de la temporada.
Passat grana
Josep Calavera es va formar a les categories inferiors del Nàstic i també va jugar a la Pobla de Mafumet. A més, en el passat, va arribar a signar un contracte professional amb el Nàstic. Finalment, el jugador va acabar fitxant pel Barça i, com el seu germà Jordi Calavera, va deixar el club grana després d'un episodi polèmic.