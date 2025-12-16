Nàstic
Marcos Baselga, el general que comanda la brigada d’atac del Gimnàstic de Tarragona
El davanter aragonès juga cada cop millor i és l’eix ofensiu dels grana
Marcos Baselga va ser un dels grans fitxatges del Club Gimnàstic aquest estiu. Un davanter experimentat a la categoria i portat a Tarragona per fer oblidar les recents grans figures d’atac i ser el general que comandi l’ofensiva dels grana. Després d’un inici de temporada irregular a causa de molèsties a l’isquiotibial dret, el punta ja ha recuperat la seva millor versió al verd. Així es va demostrar en el partit contra el Cartagena, on va firmar una jugada personal d’alta qualitat i una definició de categoria.
Si Baselga rutlla, el Nàstic funciona. Amb el davanter a l’onze titular, el conjunt grana només ha perdut un partit, l’1-2 contra l’Alcorcón. En els altres vuit partits que ha sigut titular, sis han acabat amb victòria i dos amb empat.
Més enllà del gol
També cal mencionar que les xifres golejadores encara no són excelses, ja que Baselga només ha registrat dos gols a la lliga. Però el seu joc va més enllà. El punta grana juga bé d’esquenes i ajuda molt en la sortida de pilota des de darrere. En partits grisos on el joc associatiu no ha brillat, com en el partit a Vila-real, Baselga ha sigut un bon recurs per generar perill, netejar la sortida de pilota o aconseguir faltes en camp contrari. Fruit també de la seva qualitat i joc associatiu, va arribar la seva primera assistència en lliga davant el Sevilla Atlético.
Qui serà l’aliat?
L’afició grana confia en Baselga i Cristóbal Parralo també. L’aragonès ha encadenat cinc titularitats consecutives i per ara l’únic dubte és qui l’acompanyarà a l’atac. Aquí, sembla que la batalla per la posició està servida entre Alex Jiménez i Cedric. El davanter nigerià no va jugar davant el Cartagena i només va sortir vuit minuts a Sevilla. En els últims quatre partits no ha sigut titular i sembla haver perdut la confiança del tècnic andalús. En canvi, Alex Jiménez ha sumat titularitats. El Nàstic aposta pel dinamisme i la pressió alta, on Jiménez encaixa millor.