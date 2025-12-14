Futbol
Victòria i cop sobre la taula del Nàstic (2-0)
Dues genialitats de Marcos Baselga i Jaume Jardí posen el llacet a una victòria treballada, dominada i absolutament controlada contra el Cartagena
El millor duel de la temporada. Sembla que es diu cada partit, però el Nàstic va mostrar de nou que continua progressant i va dominar, controlar i superar al Cartagena els 90 minuts. El conjunt grana se situa en posicions de play-off gràcies a dues genialitats de Marcos Baselga i Jaume Jardí. El Cartagena no va tenir opció contra un equip tarragoní regular que dona un cop sobre la taula.
Cristóbal Parralo va presentar un onze amb sorpreses. Jaume Jardí es va quedar a la banqueta i Álex Jiménez va ocupar el seu lloc a l’onze inicial, amb Juanda Fuentes i Mángel Prendes com a novetats.
Aquest era un duel d’altura, un matx de dos equips confeccionats per lluitar a la zona noble. I també de necessitats de punts. Des del primer moment es va veure la intensitat requerida. La lluita es va establir a la sala de màquines. El Cartagena pressionava la possessió grana i el Nàstic sobrevivia o, més bé, brillava amb Marc Montalvo movent i mostrant recursos que van deixar bocabadat el Nou Estadi.
Amb tot, la igualtat no es trencava. El Cartagena progressava a l'àrea del Nàstic, però sempre si hi havia una pèrdua o on error grana. No passava d'aproximació, perquè Dani Rebollo no es va haver d'estirar amb un David Alba i Morgado atents al tall. A l'altre porteria començava a haver més èxit.
El conjunt grana va créixer per l'esquerra. Morgado va filtrar una passada a l'esquena de la defensa que va aprofitar Moi Delgado. El lateral va guanyar espai a la línia de fons i la va penjar a l'àrea. Allà, Marcos Baselga i Álex Jiménez es van quedar a un mil·límetre de rematar i, quan la pilota li va caure a sobre a Pau Martínez, aquest va intentar una volea que va sortir molt desviava. La jugada, però, va animar al Nàstic que, tot seguit, va enviar una nova pilota a l'àrea que Juanda Fuentes no va poder rematar a porta.
Les escletxes a la pressió defensiva del Cartagena eren evidents. Només faltava inspiració i aquesta la va tenir Marcos Baselga. El killer del Nàstic va agafar la pilota a uns metres de la frontal de l'àrea i, des d'allà, va conduir aproximant-se a la porteria. Va marxar d'un i va deixar enrere un altre defensor fins a acomodar-se la pilota a la cama dreta i ajustar-la al pal per marcar un autèntic golàs.
Fàcil i senzill, Baselga es va cuinar l'1-0 i també va salpebrar l'ofensiva grana. Amb l'avantatge tot era més senzill. La pressió al mig del camp se superava amb més mestria i, de fet, es notava que els jugadors tenien més confiança que mai.
El segon es va quedar a prop. El porter del Cartagena va errar en la sortida de la pilota i el Nàstic la va recuperar. Marcos Baselga la va rebre dins de l'àrea i, sol davant del porter, va enviar un tir per sobre del porter que es va estavellar directament amb el travesser. La sort va estar de part del Cartagena, perquè la pilota va topar amb el clatell d'un defensor sense traspassar la línia de gol i la carambola va acabar fora.
El Cartagena no es va voler quedar enrere i es va desfer del domini grana per acabar la primera part amb més protagonisme, però el Nàstic va controlar els excessos i va tancar la primera part sense patir entre els tres pals.
A diferència dels partits anteriors partits, el Nàstic no va perdre pistonada a la segona part. De fet, Baselga va tenir la primera ocasió rematant una centrada al primer pal. L'equip no va tirar enrere, va enfrontar el Cartagena sense abaixar el cap i els va mantenir a ratlla.
El Nàstic tenia aproximacions, Camus va poder posar el 2-0, però el seu tir a boca de canó va anar per sobre del travesser. El Cartagena ho intentava, però els grana sempre els deixaven controlats, ja sigui lluny de l'àrea o en fora de joc. El Nàstic no matava el partit, o no li deixaven quan Martínez va aturar un remat d'Álex Jiménez. Tocava patir, però aquesta vegada va ser diferent. El Cartagena no va xutar entre els tres pals i, el de sempre, però ara de revulsiu, va aparèixer. Jaume Jardí es va alçar, va robar una pilota i, davant del porter, va marcar d'esperó el 2-0 per segellar una victòria que deixa al Nàstic al play-off.