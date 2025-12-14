Futbol
Segueix en directe el Nàstic-Cartagena
Nàstic
Per Començar
0
0
Cartagena
Exnastiquers a la banqueta
El Cartagena té dos exjugadors del Nàstic en plantilla, tots dos a la banqueta. El tarragoní Fran Vélez, que fa més d'una dècada que va deixar el Nàstic i Nil Jiménez, que va sortir aquest estiu.
El Cartagena vol aixecar-se
El Cartagena arriba després d'una setmana amarga. Derrota a la Copa a l'últim minut contra el Valencia el dijous i derrota contra el Murcia en el derbi murcià el passat dilluns. Vol reivindicar-se.
Mángel Prendes té la seva oportunitat
Amb la lesió d'Óscar Sanz, la porta de la titularitat s'ha obert per a Mángel Prendes. L'asturià és el que sempre compleix. Quan té l'oportunitat, sempre rendeix i, ara, haurà de fer un pas endavant com a titular.
Jaume Jardí suplent
Sorpresa majúscula a l'onze del Nàstic. Jaume Jardí, el crack grana, s'ha quedat a la banqueta i la seva posició l'ocuparà Álex Jiménez. Per molèsties o decisió tècnica, ho haurà d'especificar Cristóbal Parralo en el postpartit.
Banqueta del Cartagena
Lucho García (PS), Marc Jurado, Nil Jiménez, Ortuño, Larrea, Edgar, Fran Vélez, Martín, Kevin Sánchez, Diego Gómez i Chuka.
Onze del Cartagena
Iván Martínez (P), Nacho Martínez, Serrano, Imanol Baz, Perejón, Fidalgo, De Blasis, Calderón, Nacho Sánchez, Luismi Redondo i Chiki.
Banqueta del Nàstic
Fuidias (PS), Juncà, Cedric, Jaume Jardí, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Enric Pujol, Álvaro García, Agus, Oriol i Alves.
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Mángel Prendes, Marc Montalvo, Pau Martínez, Álex Jiménez, Juanda Fuentes i Marcos Baselga.
El Nàstic-Cartagena està a punt de començar!
Duel clau a la part alta de la Primera Federació. El Nàstic rep al Cartagena en un partit en el qual qui surti victoriós es colarà en play-off a falta d'un matx per acabar l'any. Els grana s'acomiaden del Nou Estadi Costa Daurada fins aquí gairebé un mes, perquè els següents dos partits són fora de casa, l'últim de l'any i el primer.