Futbol
El Nàstic tancarà l’any a casa contra un Cartagena que vol reivindicar-se
El rival grana ha agafat l’últim mes una mala dinàmica que va culminar amb la derrota del derbi contra el Murcia
El Nàstic de Tarragona s’acomiada del Nou Estadi amb l’últim partit de l’any diumenge a les 18.15 h. Serà un partit d’altura, perquè serà contra el Cartagena, qui ha sigut un dels equips aspirants a l’ascens més regular a la part alta de la classificació. Ara, però, arriba en un moment de dubtes després de la derrota el dilluns contra el Real Murcia, fet que es prendrà el duel com una forma de reivindicar-se.
L’equip entrenat per Javi Rey ve de viure una setmana d’allò més amarga. El passat dijous, a la Copa del Rei, va competir de tu a tu contra el Valencia de Primera Divisió. Un sobreesforç que no va tenir premi, va tenir una garrotada. Els cartageners van portar el duel al final de la pròrroga, llavors, van tenir el 2-1 a les seves mans, però van errar un penal i, tot seguit, el Valencia va marcar l’1-2 a l’últim minut de partit. Dilluns, van afrontar un duel d’alta tensió, el derbi contra el Real Murcia. Aquest va ser un altre pal, perquè, com a locals, van perdre per la mínima en una derrota que va incrementar el nerviosisme en un projecte que va començar bé, però que en el darrer mes s’ha torçat amb només una victòria en quatre partits.
Un dels punts que es qüestiona a Cartagena és la falta de gol. En els quatre partits, només n'han marcat un. El conjunt de Javi Rey està experimentant una falta d’encert, però no de poques oportunitats. El Cartagena té una plantilla potent i, de fet, el seu trident ofensiu és molt perillós. Chiki, amb només 3 gols, és el seu pitxitxi, però és un killer d’àrea que sap molt bé el que és acumular gols a Primera Federació: amb el Cornellà en va fer 15 fa tres anys i, amb l’Alcorcón, 8. L’altre nom propi és el de Kevin Martínez. El jove extrem és una nova perla del Deportivo de la Corunya que, cedit al Cartagena i debutant a la categoria, ha demostrat ser un perill a tenir en compte. És un jugador capaç de driblar, generador d’ocasions i no té problema per buscar la porteria.
Finalment, Luismi Redondo es presenta com el Jaume Jardí del conjunt cartagener. És un jugador que va estar sobre la taula del Nàstic en el mercat d’estiu: un enllaç perfecte entre línies i un perill des de la frontal.
Pilota aturada
Com el Nàstic, el Cartagena també ha pecat d’errors defensius que els han costat ben cars. El seu punt dèbil són les jugades a pilota aturada. Dels 12 gols encaixats, 8 han sigut en jugades d’estratègia. L’últim, el de dilluns contra el Real Murcia. Això contrasta amb un Nàstic que, enguany, ha estat completament negat en aquest tipus de jugades. De fet, els grana no marquen a pilota aturada des que Iván Moreno era l’encarregat de planificar-les.
Exgrana
El Cartagena compta a la plantilla amb dos exjugadors del Nàstic. Nil Jiménez, que va canviar d’equip aquest mercat d’estiu, i també el tarragoní Fran Vélez. Aquest, però, només ha jugat un partit enguany perquè arrossega molèsties físiques i tot apunta que no estarà disponible.