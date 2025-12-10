Futbol
El Nàstic de Parralo comença a forjar la seva identitat «pressionant i proactiva»
Els duels contra l'Hércules i el Sevilla Atlético avalen la progressió de l'equip
Han passat ja un mes i uns dies de l’arribada de Cristóbal Parralo a la banqueta del Nàstic de Tarragona. En la seva presentació, el tècnic andalús va destacar que volia un equip «que proposi, que busqui la victòria amb iniciativa i que sigui pressionant». Després de cinc partits, l’entrenador ha aconseguit evolucionar a la plantilla cap a aquesta identitat.
Contra el Sevilla Atlético l’equip va consolidar aquests aspectes positius, malgrat els moviments a l’onze. A la primera meitat, es va veure a un Nàstic que arribava preparat per assaltar l’Estadi Jesús Navas. El més important, es va veure una continuïtat al joc vist també contra l’Hércules, tot just abans d’una expulsió que ho va canviar tot. El conjunt grana controlava el partit a través de la pressió. Ni l’Hércules va poder dominar ni el Sevilla Atlético progressar per buscar la porteria de Rebollo. Aquesta pressió va tenir premi per partida doble. Contra el Sevilla, va ser Montalvo qui va avançar línies per robar una pilota i encetar la jugada que va acabar amb 1-0. Contra l’Hércules, va ser una nova pressió en la sortida de la pilota la que va acabar amb Pau Martínez rematant una centrada de Jaume Jardí.
Aquests dos partits van suposar una millora exponencial a nivell de sensacions, fet que no s’havia aconseguit en els anteriors. Aquestes sensacions són una promesa per a un equip que ha demostrat que està una evolució i, cada partit, va mostrant la seva progressió. Amb tot, també hi ha punts en contra. Tot i que Parralo també es va centrar en tancar la sagnia al darrere, tant contra l’Hércules com el Sevilla Atlético també van deixar fotografies en els gols a través d’errades individuals, unes taques d’un equip que es va mostrar més ordenat al darrere.
Tot plegat defineix a un equip que vol ser protagonista amb la pilota, sigui quin sigui el rival, unes sensacions totalment contraposades al que s’havia vist aquesta temporada amb Luis César a la banqueta. Aquest cap de setmana arriba al Nou Estadi el Cartagena, un equip que acaba de descendir de Segona i que té un projecte cridat a la lluita per l’ascens de categoria. De fet, malgrat perdre dilluns contra el Real Murcia, ha demostrat ser un equip a témer. Per a Cristóbal Parralo, serà una nova oportunitat per consolidar la seva empremta i donar un cop sobre la taula.