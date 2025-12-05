Futbol
GOL DEL NÀSTIC
Sevilla Atlético
En Directe
0
1
Nàstic
Pau Martínez (16')
Jardí PRIME, el Nàstic somriu
Està brillant de nou el Nàstic amb Jaume Jardí a la mitja punta. El 10 del Nàstic mou la pilota i fa millors als seus companys. Pau Martínez també està endollat.
Fàcil i bonic
Tot comença amb Marc Montalvo. El migcampista creu, pressiona i roba la pilota a la banda dreta. Aquest cedeix a Camus que, de primeres, envia un globus ben bombejat cap al segon pal. Allà, Marcos Baselga allarga la jugada amb un cop de cap al primer pal i Pau Martínez remata amb el cap per posar el 0-1. Jugada molt bonica, de tres tocs que la defineix, precisament, un jugador que no destaca per ser alt.
GOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC!
Falta perillosa per al Nàstic
La força Moi Delgado. A uns metres del vèrtex de l'àrea, perfecta per a una centrada.
Canvi del Nàstic
Entra Mángel pel lesionat Óscar Sanz.
Es fa mal Óscar Sanz
Es tira a terra Sanz, nega amb el cap. Sembla que està lesionat.
Avisa el Sevilla
Xut frontal de Raihani que bloca David Alba. Córner.
Jardí a la mitjapunta i Fuentes a l'esquerra
Roda la pilota i l'esquema apareix: Fuentes per l'esquerra i Jaume Jardí torna a la mitjapunta.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Camus titular
Un nou canvi per obligació. Sergio Santos no ha viatjat després de patir molèsties físiques i Sergio Camus tornarà a la titularitat.
Intocables
Tot nastiquer ja s'ha après els onzes inicials de memòria. No inventa Cristóbal Parralo i, si ha de fer un moviment, és per obligació de lesió o sanció.
Compte amb el Sevilla Atlético
El filial sevillà només ha pogut guanyar a casa i ha sigut amb 3 porteries a zero. No ha perdut cap partit per més d'un gol.
Torna Jaume Jardí prime?
Onze sorpresa de Cristóbal Parralo. Juanda Fuentes torna a la titularitat després de cinc partits. De fet, és la primera vegada que apareix a l'onze inicial amb Parralo a la banqueta. Això fa variar al dibuix i, amb Pau Martínez per la dreta, Jaume Jardí apunta a tornar a la mitjapunta, allà on va brillar a l'inici de la temporada.
Absències que parlen soles
Hi ha absències que parlen soles. Cedric Omoigui esperarà la seva oportunitat des de la banqueta. Sense Álex Jiménez, que està complint un partit de sanció, l'opció més lògica era el 4-4-2 amb Cedric i Baselga en punta. Parralo, però, ha triat una opció completament diferent.
Banqueta del filial
Rafa Romero (PS), Moreno, Rivera, Álex Costa, Miguel, Jalade, José Antonio, Iker Villar, Bakary, Alcauide, Arenas i Ciria.
Onze del Sevilla
Alberto, Espiñeira, Iker Muñoz, Sergio, López, Dasilva, Guillén, Altozano, Collado, Raihani i Ibra.
Els que esperen a la banqueta
Toni Fuidias (PS), Mángel, Juncà, Cedric, Almpanis, Kaptoum, Fernando Torres, Enric Pujol i Álvaro García.
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Camus, César Morgado, David Alba, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz, Jaume Jardí, Juanda Fuentes, Pau Martínez i Baselga.
El Sevilla Atlético-Nàstic està a punt de començar!
Nova oportunitat per al Nàstic de Cristóbal Parralo per tornar al camí de la victòria. Es va veure el millor Nàstic de la temporada els primers 45 minuts contra l'Hércules, ara toca donar continuïtat a domicili contra un filial en descens, però que no posarà les coses fàcils.