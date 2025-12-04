Nàstic
El Nàstic vol que els filials tornin a ser la seva víctima preferida
Amb dos empats i una derrota, encara no han guanyat a filials, tot i que l’any passat era el resultat més comú
Els equips filials han estat des de l’inici de la Primera Federació sota el focus de la polèmica pel seu pressupost superior i capacitat de generar equips plens de talent, però per al Nàstic han sigut la víctima preferida. Això ha canviat aquesta temporada i, demà, el conjunt de Parralo buscarà la primera victòria al camp del Sevilla Atlético.
A la Primera Federació abunden els segons equips de clubs de l’elit del futbol espanyol. L’any passat, els grana es van enfrontar als filials del Barça, Celta de Vigo, Athletic de Bilbao, Osasuna i Real Sociedad i van acabar l’any amb un balanç de 8 victòries. 2 empats i 2 derrotes, una d’aquestes, però, va ser la més cruel perquè va ser en el play-off d’ascens.
Llavors, el talent desenfrenat dels joves jugadors dels filials era controlat a la perfecció per un Nàstic sòlid i amb molt d’ofici, que sempre partia com a favorit per la seva resolució. De fet, a banda del duel de la Real Sociedad, només el Bilbao Athletic va poder sobrepassar els grana tant a nivell de resultat com a nivell de joc.
Aquesta temporada, però, aquesta tendència s’ha revertit. Enguany el Nàstic encara no ha guanyat a cap rival d’aquest perfil. Fins ara ha sumat dos empats a domicili contra Betis Deportivo i Villarreal B i una derrota més que dolorosa al Nou Estadi per 0-3 contra l’Atlético Madrileño, l’actual líder. De fet, aquesta derrota va ser letal per a Luis César i va provocar la seva destitució. Aquest divendres, els de Cristóbal Parralo s’enfrontaran al quart filial en discòrdia de la categoria, el Sevilla Atlético amb l’objectiu de recuperar aquesta essència.
Intensitat i dificultat
El Nàstic ha patit per aturar la qualitat dels filials aquesta temporada. El primer va ser el Betis Deportivo, actual cuer de la categoria que, a la segona jornada de lliga, encara estava en fase d’adaptació. Llavors, el Nàstic de Luis César es va posar per davant en dues ocasions confeccionades entre Jaume Jardí i Álex Jiménez, però el Betis va arribar a empatar les dues ocasions a base de talent amb la insistència d’Ian Forns i Kwane Sosu.
Contra l’Altético Madrileño, el conjunt grana va ser inferior i l’encert dels de Fernando Torres a les àrees van culminar un partit que va ser tot un càstig per a l’equip i l’estadi. Finalment, fa dues setmanes els de Parralo es van enfrontar al Villarreal B en un duel en el qual van sortir vius per poc. El filial groguet va fer un exercici de potència assolint més de tres ocasions clares de gol al primer temps, però entre Dani Rebollo i el desencert en la finalització va salvar a un Nàstic que poc va poder fer en atac.
Aquests tres partits deixen un balanç de 2 gols a favor i 5 en contra i, divendres, contra el Sevilla Atlético, el Nàstic vol començar a capgirar aquesta dinàmica per recuperar la fortalesa de la temporada passada.