Futbol
Toc d’atenció de Cristóbal Parralo: qui vulgui ser titular ha de treballar de valent
El tècnic del Nàstic ha demostrat tenir el seus homes de confiança i ha destacat que «els necessitem a tots»
El tècnic del Nàstic Cristóbal Parralo necessita a tots els seus jugadors connectats i al 100%. Així ho va deixar clar en la roda de premsa posterior a l’empat contra l’Hércules del diumenge. En aquests quatre partits, l’andalús ha establert la seva confiança en nou pilars a l’onze, deixant gairebé desapareguts un bon grapat de noms, mentre que d’altres han vist el seu rol canviat com a revulsius. La clau per trencar aquesta barrera no és una altra que treballar de valent.
Parralo va destacar des de la seva entrada a l’equip que vol convertir el Nàstic en un equip proactiu, agressiu i pressionant, per aconseguir-ho, necessita l’esforç col·lectiu i individual. Això es va deixar veure en la primera part contra l’Hércules, quan l’equip va controlar el duel evitant jugar al rival i aprofitant les seves bandes per posar el 2-0.
La fórmula del treball i l’esforç funciona i així s’ha demostrat amb dos jugadors. Pau Martínez va passar de ser un desaparegut a l’inici de la temporada, a convertir-se en un indiscutible per la banda dreta. L’extrem ha rebut els elogis dels tècnics en més d’una ocasió, sobretot per la seva entrega en la pressió i també per l’ajuda defensiva. El passat dimarts, es va estrenar també en la part ofensiva amb un gol de murri.
L’altre és Álex Jiménez. El murcià va passar d’àngel a dimoni en un partit, perquè va efectuar un gran partit sent l’assistent en una jugada que va acabar amb el penal a Baselga, però després va autoexpulsar-se en dues accions evitables. Així mateix, va referir-se Parralo que va destacar que «contra el Villarreal va fer un duel interessant i, fins a l’expulsió, estava fent un gran partit», va apuntar el tècnic.
«La porta està oberta per a qui vulgui jugar, però per passar-hi s’ha de treballar i fer les coses que estem buscant en ells», va subratllar Cristóbal Parralo en el postpartit. Tot un toc d’atenció a aquells jugadors com Almpanis, Kaptoum i Enric Pujol que han desaparegut del mapa des de l’arribada del nou tècnic i també per als jugadors cridats a ser importants com Cedric Omoigui i Juanda Fuentes, que ara tenen el rol de revulsius. De fet, el davanter és qui més minuts va acumular des de la banqueta, però no va tenir impacte en el partit en comparació també amb el desgast que va donar Marcos Baselga des de l’onze titular.
La Primera Federació no espera i, sense Jiménez, serà algun dels tres perfils de l’atac qui tindrà l’oportunitat de convèncer a Parralo aquest divendres contra el Sevilla Atlético que poden passar per la porta i ser titulars.