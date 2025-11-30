Diari Més

Segueix en directe el Nàstic-Hércules

Àrbitre: José David Martínez Montalbán (murcià)
El Nou Estadi Costa Daurada abans del partit.

Repeteixen peces i plantejament?

Cristóbal Parralo torna amb els de la setmana passada. El tècnic està còmode amb aquests jugadors i manté un estil que, de moment, no està arrencant l'equip. La gran pregunta és, amb les mateixes peces, s'atrevirà a canviar l'esquema? Jaume Jardí pel mig del camp ha sigut, fins ara, el millor del Nàstic i, des que està a l'esquerra, està desaparegut.

Albert 'Beto' Company torna al Nou Estadi

El tècnic vallenc Beto Company torna al Nou Estadi de la mà de l'Hércules. Company va ser el favorit de l'afició grana per substituir Luis César, però no va estar ni en la pugna. Ara, arriba com a rival.

David Juncà titular

Canvi al lateral esquerre. Arriba el de Riumors, David Juncà, directament a l'onze titular. Parralo ha optat per la rotació amb un Moi Delgado amb molèsties físiques de l'anterior partit. Mateix guió en la resta de jugadors que ja van jugar contra el Villarreal B.

Banqueta del Nàstic

Fuidias (ps), Esteves (ps), Camus, Mángel, Cedric, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Enric Pujol i Álvaro García.

Onze de l'Hércules

Carlos Abad (p), Samu Vázquez, Bolo, Rentero, Javi Jiménez, Mangada, Ben Hamed, Antonio Aranda, Unai Ropero, Jeremy de León i Slavy. 

Onze amb sorpreses del Nàstic

Dani Rebollo (p), Sergio Santos, David Alba, César Morgado, David Juncà, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Pau Martínez, Álex Jiménez i Marcos Baselga.

Nàstic-Hércules, partidàs de dos equips a l'alça

Nàstic i Hércules, dos equips que aspiren a la part alta que ara es troben en una situació de creixement. Amb entrenadors renovats i amb necessitat de resultats, es presenten en un duel d'alt voltatge.

