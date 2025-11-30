Futbol
Nàstic i Hércules es reparteixen un punt en un partit amb molts girs de guió (2-2)
L'autoexpulsió d'Álex Jiménez i el penal d'Alba van amargar un partit encaminat
Aquesta temporada sempre passa alguna cosa. El Nàstic de Parralo va presentar la seva millor versió en la primera part i va deixar el partit encarrilat amb els gols de Jardí i Pau Martínez, però una autoexpulsió d'Álex Jiménez i un penal evitable de David Alba just abans del descans van amargar-ho tot. L'Hércules va aprofitar els errors tarragonins per igualar l'encontre i, quan el duel es va igualar a deu homes, ja no quedava gasolina i, per alguns, entrega, per buscar la victòria.
Cristóbal Parralo va repetir les peces a l’onze amb l’única novetat de David Juncà. Eren els mateixos que contra el Villarreal B, però la cara va ser completament diferent. Des del primer minut es va veure el foc en els ulls als jugadors grana. L’Hércules volia sortir amb la pilota jugada, però es va trobar a un Nàstic insistent en la pressió i amb molt de poder. Poc a poc, de la pressió van créixer les oportunitats i de les accions de perill, amb el premi.
Álex Jiménez va executar una passada en profunditat perfecta per a Baselga que, en anar sol contra la porteria rival, va caure a terra després d’una empenta de Bolo. L’àrbitre ho va veure clar, tot i que li va tocar revisar la jugada: penal i groga.
Totes les mirades del Nou Estadi es van centrar en el crack reusenc. Jaume Jardí va agafar de nou la responsabilitat i va enviar la pena màxima a la dreta amb un xut potent que Carlos Abad no va poder atrapar.
El gol fer esclatar en eufòria al Nou Estadi i també a l’equip. Els de Parralo encara van augmentar més la intensitat i l’Hércules estava perdut. La mossegada grana va tornar a fer efecte i, una pilota fàcil al mig del camp de l’Hércules es va convertir en acció de perill quan Óscar Sanz la va recuperar. Jaume Jardí va rebre l’esfèric i no va dubtar a posar el centre a la petita. Allà, Javi Jiménez, intentant refusar el tir, va rematar en pròpia porta, però Carlos Abad va aturar-lo. Però no s’anava a acabar allí perquè Pau Martínez estava preparat per matar la jugada enviant el refús al fons de la xarxa.
Aquest era un nou Nàstic. La pressió, les passades en llarg i l’agressivitat en cada jugada s’apropava molt al promès per Parralo. L’Hércules intentava recuperar-se, però es trobava a un equip grana atent que no va deixar pensar al rival en cap moment.
El que semblava un partit d’ensomni i controlat, es va apagar en cinc minuts. Álex Jiménez va trepitjar dos cops a Rentero en dues jugades consecutives. El central va posar més pa que formatge amb crits, però eren dues faltes que l’àrbitre va castigar amb groga i, per tant, Jiménez va ser expulsat per dues entrades temeràries.
Aquest va ser un cop dur, però encara més era el que estava per arribar. Slavy va rematar una centrada a l’àrea amb la mala fortuna que va topar a les mans de David Alba. El central no va veure la pilota, però el braç estava separat del cos i va ser castigat amb penal.
Era el moment de Dani Rebollo. El porter ho va tenir clar i va ser l’heroi aturant el penal a Slavy. Amb tot, el davanter va ser més ràpid que Rebollo i va arribar primer al refús per marcar el 2-1. D’aquesta manera, el partit va anar al descans, amb el millor Nàstic en sensacions de l’era Parralo, però amb un home menys i colpejat amb un gol a l’últim minut del segon temps.
El Nàstic es va enfonsar al darrere i l’Hércules va treure petroli. Els atacs es van concentrar per l’esquerra, on ara estava Álvaro García. D’allà va sortir una centrada que Fran Sol, més murri que els centrals, es va colar per marcar l’empat, tot i que la celebració va arribar després de la revisió per VAR.
Semblava que el partit estava destinat al desastre, hi havia un gir més preparat. Samu Vázquez es va autoexpulsar després de fer una entrada perillosa alçant massa el peu i deixant KO a Moi Delgado. Amb la igualtat, el partit va canviar. Juanda Fuentes va entrar a l’instant per liderar l’atac grana, però aquest es va quedar sense soldats amb un Cedric molt allunyat del que s’espera d’ell. La guerra va acabar amb un punt per cadascú, un expulsat i un penal per equip.