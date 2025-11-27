Defensa del Nàstic de Tarragona
Futbol
César Morgado: «Acumular porteries a zero era una tasca pendent i ens ajuda a sumar confiança»
El defensor del Nàstic de Tarragona explica al Diari Més la importància de tallar la sagnia a l’hora d’encaixar gols per sumar confiança i també valora el pròxim rival, l’Hércules, de Beto Company, que el va entrenar el curs passat
Amb quines sensacions es queda del partit contra el Villarreal B?
«Va ser un partit incòmode. El Villarreal B és un filial ple de gent amb qualitat i moltes cames. Va ser a domicili, que sempre és més complicat i van tenir situacions per posar-se per davant en el marcador, però nosaltres també en vam tenir alguna. Em quedo que va ser un duel incòmode, però vam saber patir i deixar la porteria a zero. Un punt per fer-ho bo ara a casa».
Les porteries a zero se celebren com petites victòries.
«Sí, perquè s’apropa a guanyar els partits. Sempre dic que tenim gent de qualitat arriba i amb poca cosa fem gols, que això és la part difícil. D’aquesta manera, és important començar deixant la porteria a zero».
És important per sumar confiança al darrere?
«Sí, sobretot perquè fa sentir a l’equip que és difícil de batre i és més sòlid. Dona a tothom autoestima per continuar creixent, perquè saps que si no et marquen cap gol, sempre sumes punts, ja sigui puntet a puntet. Mira el cas del Sabadell, poc a poc, allà està a dalt sense perdre».
Tapar a sagnia golejadora va ser el primer objectiu de Cristóbal Parralo quan va arribar?
«Sí, tot i que hi ha molts partits, com el del Murcia, que no crec que sigui per acabar rebent tres gols. Llavors en tres arribades que van tenir, van entrar tres gols. D’altra banda, contra el Villarreal B els tres tirs que van fer no va entrar cap ni un. A vegades l’encert del rival també compta, però nosaltres treballem en reduir les ocasions. Penso que perquè un equip comenci a créixer en el seu joc, deixar la porteria a zero és el primer pas per sumar confiança i continuar millorant».
Per a un central, la regularitat a l’onze és clau?
«Això és cosa de l’entrenador. A mi em toca jugar i aquesta setmana potser no entro. Sincerament, crec que hi ha moltíssima competència que posa les coses difícils cada setmana. Jo em centro a seguir sumant cada entrenament i jugar tot el que pugui. Sigui quina sigui la parella de centrals, complirà».
En aquests darrers partits s’ha alçat com el líder de la defensa i se l’ha vist més caràcter sobre la gespa.
«Al final és una mica per l’experiència que tinc respecte als meus companys. Crec que és un factor del qual he d’aportar també. Amb tot, hi ha partits que he estat més encertat i d’altres que menys, però sempre intento donar la meva millor versió. Tot i que entenc que al ser defensa, sempre estic exposat al fet que qualsevol error m’assenyali».
És un dels capitans.
«Normalment són els jugadors que més temps fa que estan al club i després es fa una petita votació al vestuari. Em va tocar i la veritat és que és un orgull per a mi i una forma més per intentar ajudar a l’equip amb la meva experiència».
Ja han passat unes setmanes amb Cristóbal Parralo. Què canvis ha vist al vestuari?
«Quan hi ha un canvi d’entrenador sempre es refresca una mica la ment, sobretot a aquells que tenien menys continuïtat. Cada entrenador té la seva forma de veure el futbol, ara estem treballant d’una forma i veig l’equip il·lusionat. Menys el partit de Murcia, que crec que va ser més gros del que mereixíem, estem fent bons partits i aquesta setmana tenim una nova oportunitat per mostrar el nostre creixement».
L’any passat va viure una situació similar a l’Andorra. Un equip fet per estar a dalt que no va començar bé i va tenir un canvi d’entrenador per acabar la temporada amb l’ascens. Aquesta experiència què el diu?
«Em diu que això és molt llarg. Durant la temporada hi ha trams de regularitat, d’altres irregulars. Hi ha equips fets per estar a la part alta que ara estan en zona de ningú però que d’aquí a uns mesos estaran en posicions de play-off d’ascens. La classificació ara és una mica irreal, tots els equips estem molt a prop un els altres i si guanyes dos partits estàs en el punt més àlgid i si en perds dos, t’enfonses. S’ha de treballar i treballar perquè és a final quan es veu quines plantilles es mereixen lluitar per les coses boniques».
La clau és ara sumar sensacions i confiança per sumar encerts al tram important del curs?
«Hem d’aconseguir ser regulars. Després les segones voltes canvien molt les temporades, perquè els equips es reforcen i les dinàmiques canvien».
Diumenge toca jugar contra un Hércules amb nou entrenador: Beto Company. Vostè el coneix de la temporada passada, què en pot dir del míster?
«L’Hércules és un equip que té una plantilla per aspirar a quotes més elevades. De l’entrenador puc dir que és atrevit, que vol que el seu equip tingui la seva pilota i robar temps al contrincant amb la possessió. Venen de guanyar a casa i aterraran al Nou Estadi a guanyar».
No esperes un Hércules tancat al darrere.
«De cap manera. Vindran pel partit, a dominar la pilota, proposar i guanyar, coneixent al míster. El que hem de fer nosaltres és que això no passi i mostrar el nostre caràcter».
Serà un xoc de dinàmiques entre dos equips que es troben en el mateix procés de creixement. Què ha de fer el Nàstic per estar orgullós?
«Serà un partit igualat i el més normal és que hi hagi trams on cada equip sigui el dominador. Nosaltres som els que juguem a casa, hem de sortir a mossegar, ser més valents que mai i sortir a mossegar per emportar-nos els tres punts i enviar un missatge».
Diumenge a les 16 h és un bon horari per veure un Nou Estadi amb un gran ambient.
«Un Nàstic-Hércules sempre ha sigut un partit atractiu i bonic per a l’espectador i aquest no serà menys. Des d’aquí animo a la gent perquè vingui a donar-nos suport, no els defraudarem».