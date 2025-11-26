Futbol
Cristóbal Parralo tria els vuit intocables per a la construcció del seu Nàstic
Rebollo, Delgado, Morgado, Alba, Montalvo, Sanz, Jaume Jardí i Pau Martínez han sigut titulars en tots els partits
Després de tres partits al càrrec, el Nàstic de Cristóbal Parralo comença a aprendre forma. El tècnic andalús va aterrar amb la promesa de transformar l’equip a un més proactiu i agressiu, però això no és un procés instantani, sinó que requereix temps. De moment, amb l’atac com la gran tasca pendent, Parralo es va centrar en tapar la sagnia golejadora i ha començat aquest canvi amb vuit pilars fonamentals.
Vuit homes de confiança han vertebrat cada onze en aquests tres darrers partits. De fet, com va apuntar el comte Big Data Nàstic a X, aquests vuit jugadors han sumat més del 85% de tots els minuts disputats. Aquesta continuïtat afavoreix el creixement i, precisament, la majoria que l’han gaudit són a la rereguarda.
Dani Rebollo s’ha mantingut com el referent a la porteria grana. El de Lepe va demostrar el darrer partit contra el Villarreal B que no té rival aquesta temporada i el seu pas endavant és una de les millors notícies. L’altre únic jugador que, com Rebollo, ha jugat tots i cadascun dels minuts és Marc Montalvo. A l’eix, el segon capità és pal de paller de l’equip. Ajut en tasques defensives i, poc a poc, també està fent un pas endavant cap a l’àrea rival amb més arribades. La seva parella a la medul·lar, Óscar Sanz, també és un dels fixos a l’onze, amb Jaume Jardí i Pau Martínez.
Parralo va apostar per donar confiança a la rereguarda. Quan va arribar, l’equip era el més golejat de tota la categoria. Una sagnia que va intentar tallar sense fer canvi de peces. César Morgado i David Alba s’han erigit com la parella de centrals titular sense discussió.
Finalment, el vuitè intocable és Moi Delgado. El lateral esquerre s’ha guanyat la titularitat i els minuts tan bon punt com el seu físic ho ha permès. Amb tot, encara no està del tot recuperat de les seves molèsties i això ha fet que els darrers dos partits ha acabat sent canvi obligatori en els minuts finals.
Qui no entra en aquesta llista pel minutatge, però també és intocable és Marcos Baselga. L’aragonès és el punta referent i la pólvora que necessita un equip que està en procés de construcció.
Després de dues porteries a zero, l’equip té una nova prova per mostrar el seu creixement contra l’Hércules aquest diumenge, on haurà de millorar les sensacions.