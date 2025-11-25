Futbol
El cas d’Almpanis i Juanda Fuentes, d’opcions a l’atac a desaparèixer de l’onze
Els dos jugadors sumen deu minuts cadascú en els tres partits que ha dirigit Cristóbal Parralo
En els seus tres primers partits al Nàstic, Cristóbal Parralo s’ha centrat en tapar la sagnia al darrere. Contra el Villarreal B es va sumar la segona porteria a zero consecutiva, gairebé l’única dada positiva que es pot extreure d’aquest partit.
En aquests encontres, han guanyat protagonisme amb el tècnic perfils de jugadors amb entrega en atac i en defensa, deixant una llista de quatre perjudicats, dos a les bandes amb Juanda Fuentes i Christos Almpanis.
Els dos extrems cedits per l’Andorra han passat de ser una alternativa a l’onze, alternant el paper de titular i revulsiu cadascun, a desaparèixer per complet. De fet, en els tres partits que ha dirigit Parralo, tant Almpanis com Juanda Fuentes han sumat deu minuts en total.
El grec els va sumar contra el Real Murcia i, des de llavors, ha estat inèdit mentre que el colombià va acumular la majoria a les acaballes del partit contra el filial groguet.
El tècnic grana atribueix l’absència d’aquests dos jugadors a les circumstàncies dels tres partits disputats. En el postpartit contra el Marbella, en el qual cap dels dos va jugar, Parralo va subratllar que «no és que no creiem en els dos jugadors, són les condicions de cada partit les que demanen uns canvis o altres».
Amb tot, també va deixar entreveure que el que necessiten els dos jugadors és sumar en l’entrega defensiva: «Les línies estan marcades i faig els onzes en funció del que veig en els entrenaments i el treball», va apuntar en la mateixa roda de premsa.
Efecte dominó
Christos Almpanis i Juanda Fuentes encara s’han de guanyar la confiança de Parralo per sumar protagonisme per l’esquerra. Sense ells com a possibilitat a l’onze, l’encarregat en assumir la posició ha sigut, fins ara, Jaume Jardí.
El crack reusenc s’ha vist exiliat a l’esquerra, una posició per «sumar amplitud de camp i assistències», segons va apuntar Parralo, però també, segons s’ha pogut veure en aquests tres partits, ha perdut l’impacte que va mostrar a l’inici de la temporada. De fet, contra el Villarreal B, els millors minuts de l’atac grana van arribar quan el reusenc va sortir de la seva posició per ajudar a la resta de l’atac.
Almpanis i Juanda Fuentes no són els únics jugadors desapareguts en aquesta nova etapa a la banqueta grana. Enric Pujol, de moment, és el més afectat. El central de Gandesa és l’únic que encara no ha jugat ni un sol minut. Els últims minuts que va gaudir van ser ara fa un mes contra el Tarazona.
D’altra banda, Wilfrid Kaptoum també ha entrat en aquesta llista. El migcampista va gaudir de protagonisme contra el Real Murcia amb el seu rol a la medul·lar amb la posició més avançada, però després del 2-1 al descans, el camerunès va ser substituït i, des de llavors, ha desaparegut també com a alternativa.
Omplir el Nou Estadi
El Nàstic vol una gran entrada per ajudar l’equip de cara al duel d’aquest diumenge a les 16 hores contra l’Hércules. El club ha engegat una promoció exclusivament online aprofitant el black friday. Cada soci podrà comprar fins a quatre entrades per valor de cinc euros a la zona del seu abonament.