Futbol
Final: Empat i poca cosa més del Nàstic a Villarreal
Villarreal B
Finalitzat
0
0
Nàstic
Final
Empat i poca cosa més
Canvi del Nàstic
Marxa Pau Martínez i entra Mángel.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Óscar Sanz.
Doble canvi groguet
Marxen Viveros i Cheikh i entren Hugo López i Ruiz.
Doble canvi grana
Entra Juncà i Juanda per Moi Delgado i Jaume Jardí
Targeta groga per al Nàstic
La veu Álex Jiménez.
Canvi del Nàstic
Marxa Baselga i entra Cedric.
Canvi del Villarreal
Entra Barry per Gaitán.
Avisa de nou el filial
Centrada lateral que sorprèn a Alba, però, per sort, s'anticipa Rebollo.
Targeta groga per al Villarreal B
La veu Rubio per obstaculitzar a Rebollo.
De nou Jiménez!
Montalvo habilita un mà a mà a Álex Jiménez que el davanter desaprofita.
Rebollo!
Refusa la defensa grana, però el rebot s'enverina i gairebé acaba dins de la porteria de Rebollo. Bona aturada.
Primer remat del Nàstic
Baselga mostra personalitat i xuta des de la frontal a les mans del porter groguet, L'únic amb coratge.
Comença la segona meitat
Mou la pilota el Villarreal.
Descans
Ha acabat millor el Nàstic, però el Villarreal s'ha merescut moure el marcador.
Millors minuts del Nàstic
Els grana avisen i no s'allunyen de l'àrea rival. Montalvo lidera.
Primera bona jugada del Nàstic
Crea per la dreta el Nàstic. Pau Martínez i Jaume Jardí es generen l'espai per a centrar a Baselga, però el davanter no pot rematar.
El travesser salva el Nàstic
Centre que Santos falla a l'hora de refusar el perill. Gaitán aprofita l'errada i xuta perfecte, però el travesser salva el Nàstic.
La té Álex Jiménez!
Molt bé Baselga controlant i passant una pilota a l'espai. Álex Jiménez desaprofita el mà a mà ensopegant amb ell mateix.
Targeta groga per al Villarreal B
La veu Lautaro.
A la tanca
Falta directa que executa Rubio i l'atura la barrera.
Targeta groga per al Nàstic
La veu César Morgado.
Ha de despertar el Nàstic
Els grana toquen més la pilota, però es perden passant el mig del camp. No s'arriba a l'àrea i no hi ha seguretat amb la possessió, totes les passades van enrere.
Salva Dani Rebollo
Centrada lateral que s'enverina. Rebollo se santifica aturant dos xuts perillosos. Arriba amb massa facilitat el Villarreal a l'àrea.
Un altra ocasió de perill
Centre lateral que remata Viveros a les mans de Rebollo. No surt del mig del camp el Nàstic.
Pateix el Nàstic
Centre lateral amb un doble cop de cap del Villarreal. Es defensa com pot el Nàstic.
De nou el Villarreal
Encara Gaitán a Santos, busca l'espai i executa el tir dins de l'àrea, però, per sort, xoca amb el pal.
Atac i contraatac
Centre lateral de Pau Martínez que no remata cap jugador del Nàstic. Contraatac instantani del Villarreal. En el mà a mà, Rubio envia la pilota fora.
Intensitat
Surt fort el Villarreal amb pressió alta i atent a qualsevol error. Centre lateral que treu el Nàstic com pot.
Avisa el Villarreal
Tir potent de Gaitán que atura Rebollo en dos temps.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic.
Banqueta grogueta
Quevedo, Gil, Hugo López, Pascual, Barry, Adrián, Garcia i Bonafé.
Banqueta del Nàstic
Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Kaptoum, Cedric, Almpanis, Fernando, Juanda, Pujol i Álvaro.
Onze del Villarreal B
Rubén Gómez, Budesca, Lautaro, Valou, Eneko, Víctor, Cheikh, Macià Gaitámn Viveros i Álex Rubio.
Onze del Nàstic
Dani Rebollo. Sergio Santos, David Alba. César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez i Marcos Baselga.
El Villarreal B-Nàstic està a punt de començar!
El Nàstic obre la jornada contra el Villarreal B amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva. Els grana s'ho hauran de guanyar contra un Villarreal potent, sobretot a casa.