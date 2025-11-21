Diari Més

Final: Empat i poca cosa més del Nàstic a Villarreal

Villarreal CF B

Villarreal B

Finalitzat

0

0

escut nastic

Nàstic

Àrbitre: Aleksandar Ivaylov (balear)
El Villarreal B-Nàstic.

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Final

Empat i poca cosa més

Canvi del Nàstic

Marxa Pau Martínez i entra Mángel.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Óscar Sanz.

Doble canvi groguet

Marxen Viveros i Cheikh i entren Hugo López i Ruiz.

Doble canvi grana

Entra Juncà i Juanda per Moi Delgado i Jaume Jardí

Targeta groga per al Nàstic

La veu Álex Jiménez.

Canvi del Nàstic

Marxa Baselga i entra Cedric.

Canvi del Villarreal

Entra Barry per Gaitán.

Avisa de nou el filial

Centrada lateral que sorprèn a Alba, però, per sort, s'anticipa Rebollo.

Targeta groga per al Villarreal B

La veu Rubio per obstaculitzar a Rebollo.

De nou Jiménez!

Montalvo habilita un mà a mà a Álex Jiménez que el davanter desaprofita.

Rebollo!

Refusa la defensa grana, però el rebot s'enverina i gairebé acaba dins de la porteria de Rebollo. Bona aturada.

Primer remat del Nàstic

Baselga mostra personalitat i xuta des de la frontal a les mans del porter groguet, L'únic amb coratge.

Comença la segona meitat

Mou la pilota el Villarreal.

Descans

Ha acabat millor el Nàstic, però el Villarreal s'ha merescut moure el marcador.

Millors minuts del Nàstic

Els grana avisen i no s'allunyen de l'àrea rival. Montalvo lidera.

Primera bona jugada del Nàstic

Crea per la dreta el Nàstic. Pau Martínez i Jaume Jardí es generen l'espai per a centrar a Baselga, però el davanter no pot rematar.

El travesser salva el Nàstic

Centre que Santos falla a l'hora de refusar el perill. Gaitán aprofita l'errada i xuta perfecte, però el travesser salva el Nàstic.

La té Álex Jiménez!

Molt bé Baselga controlant i passant una pilota a l'espai. Álex Jiménez desaprofita el mà a mà ensopegant amb ell mateix.

Targeta groga per al Villarreal B

La veu Lautaro.

A la tanca

Falta directa que executa Rubio i l'atura la barrera.

Targeta groga per al Nàstic

La veu César Morgado.

Ha de despertar el Nàstic

Els grana toquen més la pilota, però es perden passant el mig del camp. No s'arriba a l'àrea i no hi ha seguretat amb la possessió, totes les passades van enrere.

Salva Dani Rebollo

Centrada lateral que s'enverina. Rebollo se santifica aturant dos xuts perillosos. Arriba amb massa facilitat el Villarreal a l'àrea.

Un altra ocasió de perill

Centre lateral que remata Viveros a les mans de Rebollo. No surt del mig del camp el Nàstic.

Pateix el Nàstic

Centre lateral amb un doble cop de cap del Villarreal. Es defensa com pot el Nàstic.

De nou el Villarreal

Encara Gaitán a Santos, busca l'espai i executa el tir dins de l'àrea, però, per sort, xoca amb el pal.

Atac i contraatac

Centre lateral de Pau Martínez que no remata cap jugador del Nàstic. Contraatac instantani del Villarreal. En el mà a mà, Rubio envia la pilota fora.

Intensitat

Surt fort el Villarreal amb pressió alta i atent a qualsevol error. Centre lateral que treu el Nàstic com pot.

Avisa el Villarreal

Tir potent de Gaitán que atura Rebollo en dos temps.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic.

Banqueta grogueta

Quevedo, Gil, Hugo López, Pascual, Barry, Adrián, Garcia i Bonafé.

Banqueta del Nàstic

Fuidias, Camus, Mángel, Juncà, Kaptoum, Cedric, Almpanis, Fernando, Juanda, Pujol i Álvaro.

Onze del Villarreal B

Rubén Gómez, Budesca, Lautaro, Valou, Eneko, Víctor, Cheikh, Macià Gaitámn Viveros i Álex Rubio.

Onze del Nàstic

Dani Rebollo. Sergio Santos, David Alba. César Morgado, Moi Delgado, Óscar Sanz, Marc Montalvo, Pau Martínez, Jaume Jardí, Álex Jiménez i Marcos Baselga.

El Villarreal B-Nàstic està a punt de començar!

El Nàstic obre la jornada contra el Villarreal B amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva. Els grana s'ho hauran de guanyar contra un Villarreal potent, sobretot a casa.

