La crònica del Villarreal B-Nàstic: Un punt i poca cosa més (0-0)
Partit molt fred del Nàstic en una tarda gèlida sense rematar entre els tres pals contra un filial que va merèixer més
Un punt i poca cosa més del Nàstic contra el Villarreal B. El conjunt de Cristóbal Parralo va tornar a mostrar la versió més freda en una tarda gèlida en la qual el Villarreal va merèixer més. El filial groguet va tenir dos pals i més ocasions mentre que els grana gairebé no van rematar entre els tres pals. Els grana van sumar un punt d'or després de no poder imposar el seu ritme en cap moment.
Tarda freda a Villarreal i encara més fred va sortir el Nàstic. Només va trigar un minut el filial groguet per posar a prova Dani Rebollo. Gaitán va provar un tir potent que el porter grana va haver d'aturar al segon temps. Els tarragonins van patir la intensitat dels joves jugadors locals, que pressionaven i convertien en perill qualsevol error.
De fet, en la primera aproximació del Nàstic va arribar una de les més clares del Villarreal. Un centre lateral de Pau Martínez a ningú es va transformar en un contraatac de llibre que Rubio va enviar fora en el mà a mà amb Rebollo. El submarí groc era inaturable per a un conjunt grana que només les podia veure venir. Gaitán va sorgir de nou per superar Santos i enviar una pilota directament al pal. Això no va acabar aquí, en qüestió de deu minuts, els grocs van arribar en tres ocasions clares a l'àrea grana. En una Dani Rebollo es va haver de santificar de nou per aturar dos remats a boca de canó.
El Nàstic estava a la lona, però, poc a poc, va reviscolar. Els encarregats van ser Jaume Jardí i Marcos Baselga. El davanter aragonès va guanyar un duel i va servir una ocasió d'or a Álex Jiménez, però aquest es va ensopegar i va fallar quan estava sol a l'àrea rival. Els atacs es concentraven per la dreta, però Pau Martínez només va funcionar quan Jaume Jardí va aparèixer per donar suport. D'aquesta combinació va sortir una centrada que Baselga no va rematar per poc. Van ser els millors minuts grana, amb arribades sense rematar per la dreta, però també va ser quan va arribar la millor jugada del Villarreal. Santos va fallar a l'hora de refusar un centre i Gaitán ho va aprofitar per xutar a plaer, però, per sort, estavellant la pilota al travesser. Era la segona vegada que l'extrem es topava amb la fusta.
Així va acabar el primer temps, amb un Nàstic millorat, però amb un filial groguet que es va merèixer acabar amb avantatge en el marcador.
El ritme es va refredar a la segona part. Marcos Baselga va mostrar coratge en els primers deu minuts de partit i va provar un xut des de la frontal de l'àrea que el porter groguet va atrapar amb facilitat. Aquest va ser l'últim xut entre els tres pals.
A partir d'aquí, el partit es va congelar. Poca cosa més podia oferir també el Villarreal B, perquè la millor ocasió va ser un refús de la defensa que es va enverinar i gairebé acaba dins si Rebollo no hagués reaccionat.
Els minuts passaven, cada vegada més freds i sense idees. La segona aproximació la va tenir Álex Jiménez després que Montalvo li servis en safata un mà a mà, però el davanter va ensopegar i no va ni rematar.
El partit estava estàtic i Parralo tampoc el va voler sacsejar amb els canvis. Aquests van arribar tard i, amb els pas dels minuts, es veia clar que l'objectiu era treure un punt. I així va ser, un punt i gràcies.