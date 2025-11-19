Futbol
Marc Montalvo i Jaume Jardí, líders del Nàstic i debutants amb Catalunya
Els dos jugadors grana van disputar trenta minuts ahir amb la selecció en el partit benèfic contra Palestina
El Nàstic va ser present ahir en el partit benèfic entre la selecció de Catalunya i Palestina que va acabar amb victòria catalana per 2-1. Els capitans Marc Montalvo i Jaume Jardí van disputar trenta minuts sobre la gespa de l’Estadi Olímpic de Monjuïc, un debut que va ser també un reconeixement per als dos líders de l’equip.
Tots dos jugadors van sortir des de la banqueta a la segona part quan el partit havia baixat les revolucions. En aquest tram de poca activitat, qui més participació va tenir va ser Jaume Jardí. El reusenc es va encarregar de la pilota aturada i va posar unes quantes centrades. Com a curiositat, el grana va tornar a la mitja punta amb més llibertat de moviment, en comptes de la seva actual posició a la banda esquerra.
D’altra banda, Marc Montalvo, qui amb el Nàstic ha fet un pas endavant al mig del camp i ara té més arribada a l’àrea rival, va ser utilitzat de tot el contrari: de central dret. El seleccionador català Gerard López va trobar en el de Riudoms la solució per omplir el forat de la defensa de cinc amb Montalvo com a tercer defensor.
La seva convocatòria amb la selecció no és més que un reconeixement al seu estat de forma perquè, amb permís de Dani Rebollo, són els dos millors jugadors del Nàstic en aquestes 12 primeres jornades de lliga.
Tots dos han jugat tots els partits i Montalvo només s’ha perdut una titularitat. Tots dos s’han convertit en els referents més estables d’un equip que, en el transcurs dels partits, ha anat tenint un nivell irregular. Jaume Jardí és el més destacat, sobretot per la seva capacitat golejadora. Sis gols i una assistència acumula ja el reusenc aquesta temporada. L’eficàcia des del punt de penal i la seva inspiració sobre la gespa l’han convertit en el far de l’atac del Nàstic.
D’altra banda, Montalvo ha fet un pas endavant també en el sentit literal. En els darrers partits hem vist un mig centre amb més arribada a l’àrea, una tasca pendent del riudomenc que, contra el Marbella, va donar el centre que va acabar amb el gol de Baselga.
Avui, Montalvo i Jardí tornen a exercitar-se amb la resta de la plantilla per preparar-se de cara al duel contra el Villarreal B d’aquest divendres. Tres dies tenen per recuperar-se per liderar l’equip contra el filial groguet.