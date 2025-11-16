Diari Més

Futbol

Final: Victòria del Nàstic al Nou Estadi

escut nastic

Nàstic

Bselga (39')

Finalitzat

1

0

Marbella

Marbella

Àrbitre: Rubén Ruipérez Marín (manxec)
El Nàstic-Marbella

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal Quesada

Creat:

Actualitzat:

Final!

Victòria grana contra el Marbella.

Canvi del Marbella

Entra Palacín per Eugeni.

Esgarrapa minuts el Nàstic

Els jugadors del Nàstic esgarrapen cada minut. Volen tancar l'1-0.

Doble canvi del Nàstic

Entra Álvaro García i Fernando Torres per Moi Delgado i Cedric.

Quina aturada de Manu García

Centrada que falla en atrapar-la Manu García. Pau Martínez l'engalta, però rectifica Garcia amb una mà que atura el gol.

Canvi del Marbella

Entra Jorge per Valentino.

Avisa el Marbella

Centrada que remata el Marbella i atrapa Dani Rebollo. Controla el Marbella.

La té Cedric!

Jugada que inicia Morgado, Cedric habilita la jugada a Jardí que arriba a la línia de fons i posa el centre que remata massa tou Cedric.

Té Jardí el segon

Contraatac de manual del Nàstic. Tres contra u i decideix Jardí. Primer erra una passada i, després, prova el xut, però també el bloca un defensor.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Moi Delgado.

Canvi del Marbella

Entra Alcalde per Cambra.

Canvi del Nàstic

Marxa Baselga i entra Álex Jiménez.

Problemes

El Nàstic ha baixat les revolucions i dona massa opcions al Marbella per a reviscolar i dur la batuta.

Canvi del Nàstic

Entra Mángel per Óscar Sanz que estava tocat.

Tranquil·litat

El Nàstic baixa les revolucions del partit.

Desconcentració

Falla Rebollo una passada i habilita un dos contra u del Marbella, per sort, els andalusos no ho executen bé.

Podrà continuar Óscar Sanz

Ha quedat en un ensurt.

Es fa mal Óscar Sanz

Refusa una pilota amb tot i en el xoc de cames s'ha fet mal.

Comença la segona part amb canvis

Entra Sergio Santos per Sergio Camus per al Nàstic. I el Marbella canvia Acosta i Muñoz per Adrián i Hicham.

Descans

El gol de Baselga anima el partit.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Camus.

Cinc minuts d'afegit

Gol confirmat

Jugada enrevessada per l'esquerra. Moi Delgado guanya l'espai i li torna la pilota a Montalvo. Aquest la posa a Cedric que la controla mentre que un jugador li fa penal. L'àrbitre l'anava a xiular, però la jugada continua i Baselga atrapa la pilota i en el centre-xut un jugador del Marbella l'envia dins. L'àrbitre dubta en el fora de joc, però no ho és, Cambra habilita la jugada.

Jugada en revisió

Parla l'àrbitre amb els dos entrenadors. Es revisa la jugada.

GOOOOL DE MARCOS BASELGA!

Compte amb el Marbella

Erra el Nàstic i Marbella enceta un contraatac que acaba amb el remat de Rodri per sorprendre a Dani Rebollo, però el porter grana l'atrapa.

Córner a favor del Nàstic

Nou intent a pilota aturada.

Moment del Marbella

Els andalusos s'han fet amb la pilota i busquen l'àrea grana.

Targeta groga per al Nàstic

La veu Baselga.

Ensurt

El Nàstic no talla una jugada del Marbella al mig del camp que habilita a Cambra arribar a la frontal i provar el xut. Massa tou.

Morgado!

Jugada assajada. Centre de Jardí al punt de penal, vola Morgado, però el cop de cap surt fora.

Ho intenta Jardí

Passada en llarg que atrapa Baselga, Cedric deixa la jugada a Jardí que prova el xut des de la frontal, però surt fora.

Falten idees

El Nàstic està massa estàtic, falten idees al mig del camp i transitar millor.

El Marbella espera al darrere

Bloc baix del Marbella en defensa, sense pressionar més del compte ni deixar forats. Al Nàstic li costa atacar.

S'apropa

Bona jugada de Jaume Jardí que habilita Marc Montalvo sol a la banda. El centre del de Riudoms el talla un defensor.

No ho aconsegueix el Nàstic

De moment, el Nàstic no aconsegueix progressar. Falta una connexió més al mig del camp o desinhibir les bandes. Massa estàtic de moment els grana.

Control

Minuts de tempteig amb passades del Nàstic intentant superar la pressió del Marbella.

La primera de córner

Primera jugada i el Nàstic força córner. Centrada al primer pal que Cedric recull, però el xut surt fora.

Comença el partit!

Mou la pilota el Nàstic

Baselga a escena

Després de tres partits fora de joc per una lesió a l'isquiotibial, Marcos Baselga torna a estar disponible i de la millor manera: directe a l'onze titular.

Tornen tres exgrana

Tres exjugadors del Nàstic tornen amb el Marbella. Dos són a l'onze: Manu García, qui fou Zamora del Nàstic i va patir la final de Vigo i Eugeni Vallderrama, perla tarragonina que fa més d'una dècada  que va volar.  A la banqueta, el migcampista Álex López, qui va jugar la temporada passada amb el Nàstic fins al gener.

Banqueta del Marbella

Vassi (ps), Jorge, Puñal, Alejandro, Alcalde, Hicham, Adrián, Alexiel i Palacín.

Banqueta del Nàstic

Fuidias (ps), Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujol, Álvaro García i David Cabezas.

Onze del Marbella

Manu García (P),  Valentino Fattore, Gabri Clemente, Escassi, Álex Martínez,  Eugeni Vallderrama, Luis Muñoz, Luis Acosta, Ohemeng, Cambra i Rodri Ríos

Onze del Teu Club Gimnàstic!

Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz (c), Jaume Jardí, Pau Martínez, Marcos Baselga i Cedric Omoigui.

En la prèvia, música i fideuada

Els nastiquers s'han reunit al Nou Estadi una hora i mitja abans del partit per fer la prèvia més animada. El partit és a una hora més que estranya, així que toca menjar al Nou Estadi amb una fideuada popular.

El Nàstic-Marbella està a punt de començar!

Cristóbal Parralo s'estrena al Nou Estadi i a la banqueta, tècnicament. Després de viure el duel contra el Murcia des de la grada per sanció, el tècnic jugarà el primer partit a casa contra el Marbella ja des de la banqueta. El Nàstic necessita que el seu estadi sigui un fortí i el primer camí és vèncer al Marbella.

