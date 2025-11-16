Futbol
Final: Victòria del Nàstic al Nou Estadi
Nàstic
Bselga (39')
Finalitzat
1
0
Marbella
Final!
Victòria grana contra el Marbella.
Canvi del Marbella
Entra Palacín per Eugeni.
Esgarrapa minuts el Nàstic
Els jugadors del Nàstic esgarrapen cada minut. Volen tancar l'1-0.
Doble canvi del Nàstic
Entra Álvaro García i Fernando Torres per Moi Delgado i Cedric.
Quina aturada de Manu García
Centrada que falla en atrapar-la Manu García. Pau Martínez l'engalta, però rectifica Garcia amb una mà que atura el gol.
Canvi del Marbella
Entra Jorge per Valentino.
Avisa el Marbella
Centrada que remata el Marbella i atrapa Dani Rebollo. Controla el Marbella.
La té Cedric!
Jugada que inicia Morgado, Cedric habilita la jugada a Jardí que arriba a la línia de fons i posa el centre que remata massa tou Cedric.
Té Jardí el segon
Contraatac de manual del Nàstic. Tres contra u i decideix Jardí. Primer erra una passada i, després, prova el xut, però també el bloca un defensor.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Moi Delgado.
Canvi del Marbella
Entra Alcalde per Cambra.
Canvi del Nàstic
Marxa Baselga i entra Álex Jiménez.
Problemes
El Nàstic ha baixat les revolucions i dona massa opcions al Marbella per a reviscolar i dur la batuta.
Canvi del Nàstic
Entra Mángel per Óscar Sanz que estava tocat.
Tranquil·litat
El Nàstic baixa les revolucions del partit.
Desconcentració
Falla Rebollo una passada i habilita un dos contra u del Marbella, per sort, els andalusos no ho executen bé.
Podrà continuar Óscar Sanz
Ha quedat en un ensurt.
Es fa mal Óscar Sanz
Refusa una pilota amb tot i en el xoc de cames s'ha fet mal.
Comença la segona part amb canvis
Entra Sergio Santos per Sergio Camus per al Nàstic. I el Marbella canvia Acosta i Muñoz per Adrián i Hicham.
Descans
El gol de Baselga anima el partit.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Camus.
Cinc minuts d'afegit
Gol confirmat
Jugada enrevessada per l'esquerra. Moi Delgado guanya l'espai i li torna la pilota a Montalvo. Aquest la posa a Cedric que la controla mentre que un jugador li fa penal. L'àrbitre l'anava a xiular, però la jugada continua i Baselga atrapa la pilota i en el centre-xut un jugador del Marbella l'envia dins. L'àrbitre dubta en el fora de joc, però no ho és, Cambra habilita la jugada.
Jugada en revisió
Parla l'àrbitre amb els dos entrenadors. Es revisa la jugada.
GOOOOL DE MARCOS BASELGA!
Compte amb el Marbella
Erra el Nàstic i Marbella enceta un contraatac que acaba amb el remat de Rodri per sorprendre a Dani Rebollo, però el porter grana l'atrapa.
Córner a favor del Nàstic
Nou intent a pilota aturada.
Moment del Marbella
Els andalusos s'han fet amb la pilota i busquen l'àrea grana.
Targeta groga per al Nàstic
La veu Baselga.
Ensurt
El Nàstic no talla una jugada del Marbella al mig del camp que habilita a Cambra arribar a la frontal i provar el xut. Massa tou.
Morgado!
Jugada assajada. Centre de Jardí al punt de penal, vola Morgado, però el cop de cap surt fora.
Ho intenta Jardí
Passada en llarg que atrapa Baselga, Cedric deixa la jugada a Jardí que prova el xut des de la frontal, però surt fora.
Falten idees
El Nàstic està massa estàtic, falten idees al mig del camp i transitar millor.
El Marbella espera al darrere
Bloc baix del Marbella en defensa, sense pressionar més del compte ni deixar forats. Al Nàstic li costa atacar.
S'apropa
Bona jugada de Jaume Jardí que habilita Marc Montalvo sol a la banda. El centre del de Riudoms el talla un defensor.
No ho aconsegueix el Nàstic
De moment, el Nàstic no aconsegueix progressar. Falta una connexió més al mig del camp o desinhibir les bandes. Massa estàtic de moment els grana.
Control
Minuts de tempteig amb passades del Nàstic intentant superar la pressió del Marbella.
La primera de córner
Primera jugada i el Nàstic força córner. Centrada al primer pal que Cedric recull, però el xut surt fora.
Comença el partit!
Mou la pilota el Nàstic
Baselga a escena
Després de tres partits fora de joc per una lesió a l'isquiotibial, Marcos Baselga torna a estar disponible i de la millor manera: directe a l'onze titular.
Tornen tres exgrana
Tres exjugadors del Nàstic tornen amb el Marbella. Dos són a l'onze: Manu García, qui fou Zamora del Nàstic i va patir la final de Vigo i Eugeni Vallderrama, perla tarragonina que fa més d'una dècada que va volar. A la banqueta, el migcampista Álex López, qui va jugar la temporada passada amb el Nàstic fins al gener.
Banqueta del Marbella
Vassi (ps), Jorge, Puñal, Alejandro, Alcalde, Hicham, Adrián, Alexiel i Palacín.
Banqueta del Nàstic
Fuidias (ps), Mángel, Juncà, Álex Jiménez, Almpanis, Fernando Torres, Kaptoum, Juanda Fuentes, Sergio Santos, Enric Pujol, Álvaro García i David Cabezas.
Onze del Marbella
Manu García (P), Valentino Fattore, Gabri Clemente, Escassi, Álex Martínez, Eugeni Vallderrama, Luis Muñoz, Luis Acosta, Ohemeng, Cambra i Rodri Ríos
Onze del Teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Sergio Camus, David Alba, César Morgado, Moi Delgado, Marc Montalvo, Óscar Sanz (c), Jaume Jardí, Pau Martínez, Marcos Baselga i Cedric Omoigui.
En la prèvia, música i fideuada
Els nastiquers s'han reunit al Nou Estadi una hora i mitja abans del partit per fer la prèvia més animada. El partit és a una hora més que estranya, així que toca menjar al Nou Estadi amb una fideuada popular.
El Nàstic-Marbella està a punt de començar!
Cristóbal Parralo s'estrena al Nou Estadi i a la banqueta, tècnicament. Després de viure el duel contra el Murcia des de la grada per sanció, el tècnic jugarà el primer partit a casa contra el Marbella ja des de la banqueta. El Nàstic necessita que el seu estadi sigui un fortí i el primer camí és vèncer al Marbella.