Futbol
Mor Xabier Azkargorta, exentrenador del Nàstic de Tarragona
Azkargorta, mític entrenador a Espanya, va ser el tècnic del primer equip durant la temporada 1982-1983
Xabier Azkargorta, històric entrenador que va dirigir, entre d’altres, al Nàstic de Tarragona durant la temporada 1982-1983, ha mort aquest divendres als 72 anys a Bolívia. El club grana, a través de les seves xarxes socials, ha lamentat profundament la seva mort i ha transmès “el més sentit condol a tota la seva família, amics i companys”.
Azkargorta, conegut com El Bigotón, arrossegava des de fa anys diverses complicacions cardíaques. Espanyol de naixement però bolivià de cor, va arribar al país andí el 1993 per dirigir a la selecció i va aconseguir la fita més important de la seva carrera, classificar-la per al Mundial dels Estats Units 1994, l’única participació mundialista a la història del combinat bolivià.
A Espanya va deixar una extensa trajectòria amb 229 partits dirigits a Primera Divisió, passant per l’Espanyol —on el seu carisma va deixar una empremta profunda—, Valladolid, Sevilla i Tenerife. La seva mort ha generat una gran commoció al món del futbol, que acomiada un tècnic pioner i una figura respectada a ambdós costats de l’Atlàntic.