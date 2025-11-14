Futbol
El Marbella de David Movilla, primera prova del Nàstic de Parralo a casa
El conjunt andalús estrenarà nou entrenador en un duel que es jugarà a les dues del migdia
El Nàstic de Cristóbal Parralo es presenta en societat al Nou Estadi aquest diumenge. Després de la derrota a Múrcia, els grana volen un triomf per sumar confiança en el nou projecte. Per aconseguir-ho, hauran de vèncer un Marbella que arriba revolucionat amb canvi d’entrenador i el director esportiu acomiadat. A més, la Federació va establir que el duel es disputi a les 14.15 h, una hora més que estranya i perjudicial per a l’espectador.
El conjunt andalús ha tingut una setmana moguda. David Movilla s’estrenarà a la banqueta que va deixar Carlos de Lerma i el director esportiu Jesús Sánchez també ha sigut destituït. El motiu ha sigut un inici difícil del Marbella que, amb 11 punts i només dues victòries, se situa en posicions de descens. Fa més d’un mes que el Marbella no guanya i, de fet, encara no ho ha fet a domicili. El seu pecat és la falta de gol, sent el segon equip que menys anota amb 8 dianes, gairebé la meitat que les del Nàstic.
Els resultats no acompanyen les expectatives d’un Marbella ple de veterans. L’equip de David Movilla compta amb jugadors més que experimentats a la categoria, entre els quals hi ha tres exnastiquers. El primer és Álex López, migcampista que, a la meitat de la temporada passada, va agafar les maletes cap al conjunt andalús per acumular minuts. El seu company a la medul·lar també és un vell conegut. El tarragoní Eugeni Vallderrama lidera la qualitat al mig del camp i tornarà diumenge al Nou Estadi Costa Daurada.
A més, a la porteria n’hi ha un altre, Manu García Zamora amb el Nàstic ara fa unes temporades, protegeix la porteria andalusa, tot i que en els darrers partits s’ha quedat a la banqueta i a la grada després de complir tres duels de sanció. No és exgrana, però també tornarà al Nou Estadi amb la samarreta del Marbella un enemic habitual: Rodri Ríos. El golejador ha sigut un maldecap en el passat recent, marcant tres gols en el play-off d’ascens contra el Ceuta de la temporada 2023-2024. Ara, amb 35 anys, ha perdut l’impuls golejador d’aquelles temporades, però continua sent un perill a tenir en compte per a una defensa grana que pateix de valent.
Tots preparats
El Nàstic de Cristóbal Parralo arribarà amb la plantilla al complet per encarar el repte. Marcos Baselga ha sigut el jugador que s’ha perdut les anteriors tres cites per molèsties als isquiotibials, però tot apunta al fet que estarà disponible per al seu tècnic de cara a aquest cap de setmana.
El duel també serà el primer de Cristóbal Parralo des de la banqueta, perquè contra el Real Murcia va ser a la grada després de complir un partit de sanció. Amb una setmana més a l’esquena, el tècnic promet un equip millorat que sumi a les bones sensacions viscudes en el primer tram de partit contra el Real Murcia.
Això sí, a banda de guanyar de nou en el Nou Estadi, el màxim repte de l’entrenador és millorar una defensa que, sigui per desconnexions o errors, està fent aigües aquest inici de temporada.