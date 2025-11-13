Futbol
El Nàstic té presència a la selecció de Catalunya
Jaume Jardí i Marc Montalvo han estat convocats per Gerard López de cara al partit conta Palestina
El Nàstic de Tarragona deixarà la seva empremta a la selecció de Catalunya. Els capitans grana Marc Montalvo i Jaume Jardí han estat convocats pel seleccionador Gerard López de cara al partit benèfic contra la selecció de Palestina del pròxim dimarts 18 de novembre a les 18 hores a l'Estadi Olímpic Lluis Companys.
Els dos jugadors han entrat a la llista de 22 jugadors i compartiran vestuari amb jugadors de primera com Arnau Tenas (Villarreal), Sergio Gómez (Real Sociedad) i Àlex Moreno (Girona) entre altres, També hi ha jugadors de Primera Federació com Jordi i Àlex Cano (Europa), Albert Orriols i David Astals (Sabadell) i de Segona Divisió.
Gerard López va tenir paraules per als jugadors grana. Pel que fa a Marc Montalvo «Jugador importantíssim a Tarragona, moltíssima qualitat i posicionament i crec que és dels migcentres que la Primera Federació se li queda curta». Finalment, referint-se a Jaume Jardí va destacar que «ex del Barça que conec molt bé. Un jugador molt desequilibrant que ens donarà moltíssim a la llista».
A la Sala d'Actes de la seu central de l'FCF, Gerard López s'ha mostrat molt content amb la selecció i les ganes de fer un bon paper: «Quan se'ns demana fer la llista, ho fem amb la màxima il·lusió possible». També ha destacat l'esforç de totes les parts implicades per a poder tirar endavant aquest partit.
L’enfrontament entre Catalunya i Palestina vol ser molt més que un partit de futbol: serà una jornada de germanor, pau i solidaritat entre pobles, amb la col·laboració de Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Districte 11, Ciutats de Palestina i l’entitat Act x Palestine. El partit suposarà un gest de fraternitat esportiva i compromís social, posant en valor el paper del futbol com a eina d’unió, solidaritat i visibilitat internacional.