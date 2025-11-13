Diari Més

El Nàstic té presència a la selecció de Catalunya

Jaume Jardí i Marc Montalvo han estat convocats per Gerard López de cara al partit conta Palestina

El moment de l'anunci de la convocatòria de Jaume Jardí.

El moment de l'anunci de la convocatòria de Jaume Jardí.Cedida

El Nàstic de Tarragona deixarà la seva empremta a la selecció de Catalunya. Els capitans grana Marc Montalvo i Jaume Jardí han estat convocats pel seleccionador Gerard López de cara al partit benèfic contra la selecció de Palestina del pròxim dimarts 18 de novembre a les 18 hores a l'Estadi Olímpic Lluis Companys.

Els dos jugadors han entrat a la llista de 22 jugadors i compartiran vestuari amb jugadors de primera com Arnau Tenas (Villarreal), Sergio Gómez (Real Sociedad) i Àlex Moreno (Girona) entre altres, També hi ha jugadors de Primera Federació com Jordi i Àlex Cano (Europa), Albert Orriols i David Astals (Sabadell) i de Segona Divisió.

Gerard López va tenir paraules per als jugadors grana. Pel que fa a Marc Montalvo «Jugador importantíssim a Tarragona, moltíssima qualitat i posicionament i crec que és dels migcentres que la Primera Federació se li queda curta». Finalment, referint-se a Jaume Jardí va destacar que «ex del Barça que conec molt bé. Un jugador molt desequilibrant que ens donarà moltíssim a la llista».

A la Sala d'Actes de la seu central de l'FCF, Gerard López s'ha mostrat molt content amb la selecció i les ganes de fer un bon paper: «Quan se'ns demana fer la llista, ho fem amb la màxima il·lusió possible». També ha destacat l'esforç de totes les parts implicades per a poder tirar endavant aquest partit.

L’enfrontament entre Catalunya i Palestina vol ser molt més que un partit de futbol: serà una jornada de germanor, pau i solidaritat entre pobles, amb la col·laboració de Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Districte 11, Ciutats de Palestina i l’entitat Act x Palestine. El partit suposarà un gest de fraternitat esportiva i compromís social, posant en valor el paper del futbol com a eina d’unió, solidaritat i visibilitat internacional.

