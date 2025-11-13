Futbol
Jaume Jardí: «Volem que l’afició vegi que l’equip tira cap amunt i complirà els objectius»
L’estrella del Nàstic de Tarragona parla a Diari Més sobre Cristóbal Parralo, el nou entrenador amb qui va coincidir al Ferrol, de la situació de l’equip i també de la seva ratxa golejadora, sobretot amb l’encert des del punt de penal
Hi ha hagut un canvi complet entre el Jaume Jardí del curs passat al d’aquesta temporada. Ho veu així?
«Sí. Al final la confiança i sentir-se important en el camp també ajuda a tenir bons números, sumar minuts i tant de bo seguir així. També és que la plantilla és completament nova i sabem que la gent necessita adaptar-se».
Quines sensacions té després de la derrota contra el Real Murcia?
«Crec que en els primers 30 minuts de partit vam tenir el control. Teníem la pilota i el Múrcia no ens feia mal, però en dues desconnexions ens van fer dos gols. Quan estàs fora de casa i en dos minuts et fan dos gols i el tercer a l’inici de la segona meitat, és molt complicat puntuar».
A nivell personal va tornar a sumar amb gol i assistència.
«Tot el que sigui ajudar a l’equip és bo, una llàstima que no va servir de molt perquè no vam sumar els tres punts».
Un altre de penal i ja van quatre gols aquesta temporada. Tots destaquen per ser molt ben executats.
«És una cosa que entreno en el dia a dia per si arriba el moment en un partit. Dedico hores amb Manolo Oliva, l’entrenador de porters, que m’ajuda a analitzar els moviments dels porters rivals. Estem acostumats que siguin els porters qui analitzin els llançadors, però nosaltres també fem la feina sabent on i com tirar».
En els penals depèn més de la qualitat del llançador?
«Està clar que en els 11 metres el que té l’avantatge és el que tira. Si ajusto bé la pilota on toca, sé que el porter ho té molt difícil per arribar o gairebé impossible si no s’anticipa. L’encert és una cosa que s’entrena i es practica, tot i que algun dia fallaré un [riu]».
Enguany suma més responsabilitat, també com a tercer capità.
«Així ho sento. Crec que la responsabilitat, més enllà del braçalet, va dins de cada jugador».
En onze partits suma la meitat de minuts que en tota la temporada passada i ha marcat els mateixos gols.
«M’esforço per ajudar l’equip sempre que pugui. Enguany potser es nota més pels números de gols i assistències, però en les anteriors també vaig assolir bons números».
Nou míster a la banqueta i el coneix bé perquè va coincidir amb ell al Racing de Ferrol. Com és Cristóbal Parralo?
«És un entrenador que li agrada tenir la pilota, moure l’esfèric de costat a costat i, després de pèrdua, recuperar el més ràpid possible. Crec que té un estil de joc que a l’estadi li agradarà, sobretot per la intensitat de perdre i recuperar la pilota i ser més verticals. Sobretot, el que ens demana és tenir més el control de la pilota i fer mal a l’àrea rival amb pocs moviments. Quan vaig assabentar-me que seria el nou entrenador em vaig alegrar molt, perquè sé que és un tècnic que sumarà molt».
Va ser el seu primer entrenador fora d’un filial. Com és la seva relació?
«Tinc molt bona relació amb ell. L’any del Ferrol em va ajudar molt a millorar. Potser és veritat que no vaig tenir continuïtat en el joc, però ell sempre va ser molt sincer amb mi. Em va ajudar molt en donar el passet endavant i tenir més protagonisme amb la pilota».
En aquell moment era el revulsiu de l’equip. Ara el troba com a pal de paller de l’atac grana.
«Amb els anys he crescut. Ell em va ajudar a créixer llavors i llavors em va tocar intentar ajudar i destacar des de a banqueta. Potser en deu partits el meu rol és ser el jugador revulsiu i estaré preparat».
Ara, de nou al Nàstic, que li demana Cristóbal Parralo? Contra el Murcia va tornar a la banda.
«Quan va arribar sabia el que em demanaria. He de donar profunditat a l’equip i per banda intentar forçar els duels individuals i, sobretot, alimentar els nostres davanters. Per la posició no em preocupo, m’adapto bé en tots els racons de l’atac».
També va coincidir amb Javier Manjarín, el segon entrenador. Què en pot dir d’ell?
«Ell és qui s’encarrega de l’estratègia i ho fa d’una manera senzilla que s’entén bé i és molt productiva. L’any de Ferrol vam fer molts gols de pilota aturada per aquest motiu».
Ser l’equip més golejat fa mal. Què creu que li falta a l’equip?
«Hem de millorar per evitar les faltes de concentració en minuts clau. Ens està castigant molt les desconnexions i en aquesta competició has d’estar bé els 90 minuts, si no estàs mort».
En atac falta veure més als davanters. Com a passador, li preocupa?
«Són dinàmiques. Potser en tres partits no tenim la conversa perquè Baselga porta 4 gols i Cedric 3 i ja són els millors. Estic segur que capgiraran la situació i marcaran gols, m’encarregaré jo que ho facin».
Torna al Nou Estadi diumenge al migdia.
«Sí, jugar a les dues de la tarda és una mica estrany, perquè en teoria s’hauria de mirar per l’aficionat i no crec que sigui una bona hora. Tot i això, espero que la gent vingui i animi a l’equip, els necessitem».
L’equip deu a l’afició una bona victòria a casa després de derrotes com la del Sanluqueño i Madrileño?
«Sí, volem que la gent vegi que l’equip té ganes de tirar cap amunt i complir els objectius».
Amb més d’una setmana de Parralo a la banqueta, que espera de l’equip contra el Marbella?
«Es veurà un equip més intens i estic segur que l’afició estarà contenta amb el que transmetrem en el camp».
Aquest any acaba contracte. Es treballa en la seva renovació?
«És un tema que deixo als meus representants i, de moment, no he parlat res encara. Queda molta temporada i em centro en jugar, estic segur que ja arribaran les notícies».