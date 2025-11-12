Futbol
Extrems a banda natural i més homes al mig del camp, els primers retocs del Nàstic Parralo a l’onze
Jaume Jardí va tornar a la banda esquerra i Kaptoum va reforçar la medul·lar com a home avançat
Malgrat la derrota contra el Real Murcia, el Nàstic va mostrar signes de canvi en l’estil de joc i bones sensacions, que els dos gols locals van esvair. En quatre sessions, Cristóbal Parralo va poder impregnar a l’equip amb la seva essència amb els primers retocs que encaminen a l’equip a l’estil proactiu que proposava el tècnic durant la seva presentació.
Els canvis més destacats van venir a l’onze. De fet, només n’hi va haver un, però va afectar tot el sistema. Cristóbal Parralo va apostar per donar entrada a Wilfrid Kaptoum per reforçar la medul·lar. El camerunès va situar-se en una posició més avançada respecte a Marc Montalvo i Óscar Sanz, mentre que l’habitual a la mitjapunta, Jaume Jardí, va tornar a la banda. Als dos carrils també va haver-hi novetats, aparcant per complet els extrems a banda canviada deixant Jaume Jardí per l’esquerra i Pau Martínez per la dreta.
Amb Cedric a la punta d’atac, el conjunt grana es va mostrar més ofensiu i dominant, sense tampoc brillar més del compte contra un Real Murcia dubitatiu. Amb aquests moviments, l’equip va fer un pas endavant, habilitant Marc Montalvo entrar més des de segona línia, fet que va provocar el penal del primer gol del partit. Malgrat tornar a la banda, Jaume Jardí va continuar sent clau marcant el penal i amb una assistència a César Morgado per al 3-2. Aquesta era la idea, recuperar les centrades laterals i les passades a l’espai amb més joc per les bandes que pel centre.
Apostes
Wilfrid Kaptoum va ser una de les apostes per continuar aquesta idea. Amb tot, el camerunès no va poder oferir l’esperat i Cristóbal Parralo el va substituir al descans per donar entrada Álex Jiménez en la mateixa posició avançada.
Qui va repetir també i en la seva banda va ser Pau Martínez. L’extrem va tornar a la seva posició natural en la seva segona titularitat. De fet, l’única vegada que es veia per la dreta fins ara va ser com a substituir al lateral dret.
Pau Martínez
El de Blanes va repetir titularitat amb bones sensacions, recuperant un paper protagonista que aquesta temporada no ha gaudit de regularitat. Martínez va encetar el curs de la millor manera, titularitat i assistència amb la seva especialitat: les centrades. Amb una precisió mil·limètrica, va assistir Óscar Sanz en el primer gol contra l’Algeciras. Des de llavors, la seva presència es va esvair, quedant-se relegat a un paper secundari com a substitut a la banda dreta.
A la Copa del Rei va ser l’únic jugador salvable, fet que li va atorgar la titularitat contra el Madrileño i, el passat cap de setmana, Parralo va donar continuïtat. Ara, està la pilota a la seva teulada per demostrar que, amb regularitat, pot demostrar el nivell que va destacar amb l’Unionistas.
Porta tancada
El Nàstic de Cristóbal Parralo continua entrenant els nous conceptes. Adaptar la plantilla del futbol control fet fins ara, al futbol més proactiu requereix temps i també secretisme. Fins ara, tots els entrenaments del primer equip amb Parralo –exceptuant el primer– són a porta tancada al públic així que caldrà esperar al duel contra el Marbella per veure els avanços.