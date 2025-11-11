Futbol
El Nàstic és l’equip més golejat dels 40 que juguen a la Primera Federació
Frenar la debilitat defensiva causada per errors individuals és la primera tasca de Cristóbal Parralo
El Nàstic té un déja vu, perquè la gran debilitat d’aquesta temporada torna a ser la fragilitat defensiva. De la mateixa manera que el curs passat, el conjunt grana torna a patir dels errors individuals, faltes de concentració i, en definitiva, com deia el segon tècnic Jesús Manjarín, «falta contundència a les àrees». Els números manen i així ho indiquen: el Nàstic és l’equip que més encaixa amb 17 gols en onze partits.
No hi ha cap altre equip a la categoria que iguali en la debilitat defensiva del Nàstic. Només n’hi ha un que s’apropa: el Real Avilés de Dani Vidal amb 16 gols en contra. Amb tot, l’equip entrenat per l’extècnic grana, com ho va fer el curs passat, tapa aquesta carència amb pólvora a l’atac situant-se tercer del grup 1 amb 20 gols a favor, el més anotador dels dos grups.
A diferència de l’Avilés, on un joc alegre deixa més espais al darrere, el Nàstic no s’ha caracteritzat, precisament, en ser un equip ofensiu. En defensa, són els errors individuals els que han marcat la temporada en forma de gols evitables i autoexpulsions, obligant en gran part a Dani Rebollo a respondre amb grans actuacions. Contra el Real Murcia aquesta situació de feblesa es va veure resumida en dos minuts, primer amb el gol de Pedro Benito, que va entrar a l’àrea des de segona línia sense oposició i deixant David Alba en la foto. El central també va sortir en el segon, habilitant la cursa de Flakus i trencant el fora de joc.
L’error està localitzat, o així ho va deixar veure Manjarín en la roda de premsa postpartit apuntant que «no pot ser que tenint el control del partit et facin dos gols en dues jugades». Ara, la tasca de Cristóbal Parralo és solucionar un problema que, de no resoldre’s, pot dessagnar a l’equip a la classificació. És una realitat que, en quatre sessions d’entrenaments, el nou tècnic ha començat a fer créixer l’equip, sobretot en ordre ofensiu, però encara hi ha feina per fer.
Alternatives
Si una cosa té el Nàstic aquesta temporada són alternatives en defensa. David Alba i César Morgado es van guanyar en el primer tram del curs l’estabilitat en la parella defensiva, però hi ha més jugadors al darrere preparats per aprofitar qualsevol ocasió.
Enric Pujol ha passat de sorpresa al darrere a tercer en discòrdia. El jove central es va veure avançat en el dia a dia pels seus companys i, enguany, només ha disputat tres duels com a titular. Ara, amb el nou tècnic, ha de demostrar, des dels entrenaments, que pot fer-se un lloc a l’eix. L’altre és Álvaro García. El jugador va arribar per tapar el lateral esquerre, però la seva posició natural és la de central, on pot ser una nova alternativa.
Antecedents
Aquest és el curs del Nàstic a Primera Federació que més gols ha encaixat al final de la jornada 11. L’any passat, el conjunt grana, també pecat pels problemes defensius, en va rebre 13 dianes, les mateixes que la temporada 2022-2023, l’any dels tres entrenadors a la banqueta.
En canvi, els cursos de la final a Vigo i contra el Málaga, el conjunt grana deixava el caseller amb 9 i 7 dianes respectivament amb les millors parelles defensives dels darrers anys.