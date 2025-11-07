Futbol
Un Real Murcia en hores baixes, el rival de l’estrena del Nàstic de Parralo
El conjunt murcià és penúltim i només suma dues victòries, una el passat cap de setmana
El Nàstic de Tarragona torna dissabte a l’estadi Enrique Roca. Allà va ser l’escenari d’una de les nits més màgiques de la temporada passada, amb un triomf a domicili que va permetre somiar amb l’ascens de categoria. El retrobament, però, serà ben diferent. Hi haurà nou protagonista a la banqueta grana amb l’estrena de Cristóbal Parralo, tot i que no s’asseurà a la banqueta per sanció. Els grana es trobaran a un Real Murcia en una situació crítica, penúltim a la taula i només amb dues victòries en el caseller.
Aquest serà un retrobament estrany per als dos equips. L’afició murciana té molt present la decepció que va suposar que el Nàstic assaltés l’estadi Enrique Roca i té ganes de revàlida, però la immediatesa mana. El Real Murcia ha tingut el seu pitjor inici de curs des que juga a Primera Federació. Després d’un bagatge pobre de joc i resultats, amb un únic triomf, Joseba Etxeberria va ser destituït i Adrián Colunga, tècnic del filial, ha assumit les regnes de l’equip temporalment.
El passat cap de setmana, el conjunt murcià va sumar el segon triomf de la temporada i, ara, el destí de Colunga a la banqueta dependrà del duel contra el Nàstic de Parralo, augmentant les necessitats dels dos equips d’emportar-se el partit i convèncer els seus aficionats.
És un transatlàntic
El Real Murcia no ha connectat aquesta temporada, però continua tenint una plantilla plena de talent. El més destacat és el seu davanter. David Flakus Bosilij. L’eslovè és el pitxitxi amb 4 dianes i dues d’aquestes les va assolir contra el Betis Deportivo la setmana passada per sumar el segon triomf de la temporada.
El punta va aterrar a la meitat del curs passat i va ser un revulsiu que va portar al Murcia a tocar de l’ascens, fet que, fins i tot, provoqués que el club acabés fitxant-lo en propietat. Flakus ha mostrat tenir un gran olfacte golejador i un referent fiable que la defensa grana haurà de tenir en compte.
L’eslovè té bons escuders amb Ekain Zenitagoia, arribat directament de Segona Divisió, així com Álvaro Bustos, qui fou l’estrella de la Ponferradina el curs passat anotant 10 dianes. Fins ara, els problemes del conjunt murcià estaven al darrere, amb la banda esquerra de Cristo Romero com a punt dèbil. A més, la fiabilitat també es va perdre amb el porter. Gianfranco Gazzaniga ha demostrat ser un meta capaç del millor i també del pitjor, cometent errors que l’han posat en el punt de mira de l’afició murciana en els darrers partits.
A més, com a jugadors de rotació amb impacte continuen Pedro Benito, Juan Carlos Real i Pedro León, una banqueta que podria ser titular en altres equips.
Incògnita Parralo
La incògnita del partit està en la versió que es veurà del Nàstic. El tècnic va confessar en la seva presentació que vol un equip proactiu i que vagi per la victòria, i això falta veure quin impacte tindrà a l’onze i el sistema utilitzat. De moment, l’únic dubte de cara al partit és el davanter Marcos Baselga. El punta es va perdre el partit de Copa del Rei i el darrer a casa per molèsties als isquiotibials i s’espera que viatgi a Múrcia, però és dubte.