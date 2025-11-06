Futbol
L'àrbitre de la final del play-off d'ascens es retrobarà amb el Nàstic a Múrcia
Abraham Domínguez Cervantes xiularà el duel contra el Real Murcia aquest dissabte
El Nàstic de Cristóbal Parralo ja coneix quin serà l'àrbitre de cara al duel contra el Real Murcia d'aquest dissabte a les 21 hores. Aquest serà també un retrobament, perquè l'encarregat de dirigir el partit serà Abraham Domínguez Cervantes, el col·legiat malagueny que va dirigir la final del play-off d'ascens a Zubieta.
Domínguez Cervantes és un àrbitre que porta records amargs al Nàstic després de perdre l'eliminatòria contra la Real Sociedad B. A banda, el curs passat també va dirigir el duel al camp de la Cultural Leonesa on l'equip va caure per 2-1. En dos partits, el col·legiat ha xiulat tres penals al conjunt grana, tots encertats.
El malagueny ha sigut un habitual per als murcians des de la seva estada a Primera Federació. En els duels que ha dirigit ha assolit 2 victòries 1 empat i 2 derrotes.
Xiular la final del play-off del Nàstic i una final de campions no va ser suficient per a l'àrbitre per guanyar-se l'ascens a Segona Divisió. Enguany ho torna a intentar xiulant 4 partits i, dels quals 3 han acabat amb victòries locals.