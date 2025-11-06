Diari Més

L'àrbitre de la final del play-off d'ascens es retrobarà amb el Nàstic a Múrcia

Abraham Domínguez Cervantes xiularà el duel contra el Real Murcia aquest dissabte

Abraham Domínguez, durant la final de play-off d'ascens del curs passat.Joan Baseda / Nàstic

El Nàstic de Cristóbal Parralo ja coneix quin serà l'àrbitre de cara al duel contra el Real Murcia d'aquest dissabte a les 21 hores. Aquest serà també un retrobament, perquè l'encarregat de dirigir el partit serà Abraham Domínguez Cervantes, el col·legiat malagueny que va dirigir la final del play-off d'ascens a Zubieta.

Domínguez Cervantes és un àrbitre que porta records amargs al Nàstic després de perdre l'eliminatòria contra la Real Sociedad B. A banda, el curs passat també va dirigir el duel al camp de la Cultural Leonesa on l'equip va caure per 2-1. En dos partits, el col·legiat ha xiulat tres penals al conjunt grana, tots encertats.

El malagueny ha sigut un habitual per als murcians des de la seva estada a Primera Federació. En els duels que ha dirigit ha assolit 2 victòries 1 empat i 2 derrotes.

Xiular la final del play-off del Nàstic i una final de campions no va ser suficient per a l'àrbitre per guanyar-se l'ascens a Segona Divisió. Enguany ho torna a intentar xiulant 4 partits i, dels quals 3 han acabat amb victòries locals.

