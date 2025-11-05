Futbol
Noé Calleja, sobre el canvi d'entrenador del Nàstic: «La línia de joc no era positiva»
El director esportiu no va voler «buscar un únic culpable amb Luis César» i diu «que el màxim responsable que les coses no hagin sortit bé soc jo»
La causa principal del canvi de l'entrenador ha sigut l'estil de joc. Això sí, no es vol centrar Luis César com l'únic culpable de la situació. Aquestes van ser les declaracions de Noé Calleja, director esportiu del Nàstic de Tarragona en la roda de premsa de presentació del nou tècnic.
Calleja va ser clar en la situació. «La línia de joc no era positiva. Teníem més punts que joc i jo soc dels que analitzen les coses amb realisme i tranquil·litat. Des de fa setmanes que se sap la meva opinió i preocupació perquè, si la línia de joc no és correcta, els resultats no arribarien». En aquest punt, va afegir que «no s'ha de tirar tota la culpa a Luis César. Em poso com a principal responsable».
El director esportiu va ser positiu i va apuntar que «tenim una bona plantilla, confio en tots els jugadors perquè al final de la temporada aconseguiran l'objectiu».
Cristóbal Parralo ha sigut l'objectiu «la prioritat i primera opció» segons Calleja. De fet, el director esportiu va apuntar que el coneix perquè «fa uns anys, quan estava amb el Getafe volíem fitxar Carlos Vicente, que era jugador del Ferrol. Llavors vaig agafar molt de coneixement sobre Cristóbal a nivell professional». El que més li va agradar va ser que «tenia clar des del primer moment que Javi Manjarín l'havia d'acompanyar aquí. La lleialtat i la fidelitat que han mostrat diu molt i m'agrada la màxima confiança amb el segon entrenador».