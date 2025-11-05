Futbol
Lluís Fàbregas, sobre la situació viscuda contra el Madrileño: «Entenem que la gent estigui molesta i ens traslladi el seu malestar»
El president executiu del Nàstic va confessar que «feia molts anys que no se sentia» l'escridassada de l'afició i va apuntar que «treballarem pel bé de l'entitat»
La derrota per 0-3 contra l'Atlético Madrileño va provocar una situació inèdita des de fa anys al Nou Estadi. L'afició del Nàstic va traslladar la seva frustració amb càntics com «Luis César vete ya», «directiva dimissió» i també d'altres en suport de l'extècnic Dani Vidal, subratllant que encara és molt estimat.
El president executiu del Nàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas, va ser clar a l'hora de referir-se al que es va viure en el Nou Estadi. «Entenem que el soci estigui decebut pel que ha vist a casa. Veníem de perdre a Copa contra un rival, a priori inferior, que no va demostrar ser inferior a nivell de joc. Perdre 0-3 a casa va fer molt de mal». A més, va afegir que «entenem que la gent estigui molesta i traslladi el seu malestar a les persones que dirigim». En aquest sentit, el president va reconèixer que «feia molts anys que no se sentia això, assumim l'opinió del soci i treballem com sempre fem, amb el màxim respecte i procurant el bé de l'entitat».
Destituir un entrenador sempre comporta un cost i Fàbregas va detallar que «aquests costos no es consta en els pressupostos. El 16 de desembre en la junta general d'accionistes atendrem qualsevol pregunta dels socis i els detalls es donaran».
Un altre dels temes que continua candent és la destitució de Dani Vidal. Preguntat pel tècnic acomiadat a dues jornades del final de lliga, Fàbregas va subratllar que «estem per prendre decisions pel bé de l'entitat i aquestes no les pren una persona. El Consell d'Administració llavors va acceptar la proposta dels tècnics per la destitució de l'entrenador en un moment en el qual no estava el play-off garantit, feia 6 mesos que no guanyàvem fora de casa i l'equip portava la meitat dels punts possibles». El president va ser clar i va subratllar que «mirant enrere, prendríem la mateixa decisió, sempre en base de les dades».
Finalment, pel que fa al nou tècnic, Fàbregas manté que «tots volem que el Nàstic pugi i no passar pels traumes del passat. L'únic que queda és quedar primers, sent conscient de la dificultat, però no renunciarem a l'objectiu. Tenim una molt bona plantilla i un bon equip tècnic».