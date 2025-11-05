Futbol
Cristóbal Parralo, en la seva presentació amb el Nàstic: «Donaré la meva empremta a l'equip i oferir un joc diferent»
El nou tècnic grana va subratllar que la plantilla «està molt receptiva» i «no en una situació problemàtica anímicament»
«Un equip que vol ser campió ha de proposar, buscar la victòria ell mateix amb iniciativa, cuidant la pilota i ser pressionant, i és el que vull», així va presentar-se el nou tècnic del Nàstic, Cristóbal Parralo, en la seva presentació oficial.
Aquesta millora en el joc és el que s'ha requerit en tot moment, així ho ha destacat primer el president executiu grana Lluís Fàbregas buscant «un joc que ens identifiqui a tots» i també el director esportiu Noé Calleja: «No soc els que se centren en els resultats i la línia de joc no era positiva, teníem més punts que joc, i per això el canvi».
Parralo arriba al Nàstic «molt content i feliç» per poder «estar en un gran club que hauria d'estar a Segona Divisió. Des d'ahir treball amb il·lusió per inculcar els nous conceptes i la manera de veure el futbol a la plantilla». Pel que fa als seus homes, el tècnic andalús reconeix que està «en el procés de conèixer i entendre'ls cadascun des de dins», però també veu «una plantilla molt receptiva». De fet, va afegir que «no els veig en una situació problemàtica anímicament, La predisposició dels jugadors és molt bona».
El repte encomanat és el mateix: l'ascens directe i Parralo el va subratllar que «accepto el repte. Per això vinc i vull donar la meva empremta a l'equip i oferir un joc diferent».
Cristóbal Parralo ja sap el que és una frustració per no pujar, la va patir amb el Nàstic de Raül Agné a Vigo. Un any després, va ascendir de forma directa. «No hi ha una fórmula exacta. Així és el futbol. El Nàstic ha viscut situacions en les quals no s'imaginava mai, com el dia del Málaga, no pensava que s'escaparia l'ascens. El futbol té aquestes coses, hem de respectar a tots els equips i treballar al màxim perquè no només per ser un equip gran es pot guanyar amb la gorra a tots».