Futbol
Cristóbal Parralo agafa les regnes del Nàstic amb la promesa d’un joc ambiciós
L’entrenador va dirigir ahir el seu primer entrenament amb la plantilla per preparar el duel contra el Real Murcia
Ahir a les 16 hores va iniciar oficialment l’era de Cristóbal Parralo a les regnes del Nàstic de Tarragona. Ho va fer a les ordres del primer entrenament amb la seva nova plantilla, amb Javier Manjarín, el seu segon, així com la resta del cos tècnic amb Manuel Oliva, Jordi Abella i Yuriy Storozhuk.
L’entrenament va causar expectació, aficionats del Nàstic es van reunir per veure els primers passos del nou míster. Aquest va servir per recuperar energies del duel del passat diumenge, amb Jordi Abella al capdavant. També com una primera presa de contacte entre tècnic i plantilla abans de començar, a partir de la sessió d’avui, amb els nous conceptes.
La tasca principal de Cristóbal Parralo, a banda de recuperar el camí dels bons resultats, és millorar el joc de l’equip. El taló d’Aquil·les de Luis César va ser, des de la seva arribada, que el joc de l’equip no era bo. El futbol control que proposava el tècnic gallec mai va funcionar, ni quan va decidir minvar la potència de l’equip canviant de banda a Víctor Narro el curs passat, ni aquesta temporada quan s’ha vist un joc lent, avorrit, poc protagonista i sempre sotmès a les idees del rival.
El 4-2-3-1
Cristóbal Parralo arriba a Tarragona amb la promesa de donar més velocitat al joc. Així ho va fer en la seva etapa en el Racing de Ferrol. Llavors, l’equip va destacar per ser un dels més golejadors de la categoria, amb un sistema fix: el 4-2-3-1. En aquesta formació, Parralo centrava la importància en la figura del mitjapunta, qui donava velocitat a l’atac per les dues bandes per arribar a un únic davanter rematador, un joc de poques passades i incisives.
Llavors, a les bandes tenia com a revulsiu a un molt jove Jaume Jardí. Ara, se’l retrobarà com la peça que necessita en el trencaclosques de l’atac del Nàstic. Qui va tenir també a les ordres va ser Moi Delgado, qui va ser el seu lateral esquerre titular en l’any del debut del Racing de Ferrol a Segona Divisió.
El tècnic s’ha caracteritzat en el passat per ser un entrenador que deixa el protagonisme als seus jugadors i no ho acapara a les rodes de premsa, però mantenint-se com un líder madur i ferm que manté la confiança amb aquells que ho demostren al camp.
Aquest cap de setmana es veurà la primera versió del Nàstic de Parralo. Ho farà contra un transatlàntic en hores baixes, com el Real Murcia, i haurà d’aconseguir millores en les tres sessions que queden abans de l’estrena.