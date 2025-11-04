Futbol
Cristóbal Parralo signa amb el Nàstic fins a final de temporada més una opcional amb Javier Manjarín com a segon
El club grana ja ha fet oficial el fitxatge de l'entrenador, que es presentarà demà en roda de premsa
Cristóbal Parralo és oficialment el nou entrenador del Nàstic de Tarragona. El cordovés ha signat fins a final de temporada més una altra opcional, i comptarà amb Javier Manjarín com a segon entrenador.
Cristóbal Parralo té un bagatge superior als 250 partits oficials a les tres primeres categories del futbol nacional. Segons informa el Nàstic, «aportarà tota la seva experiència i projecció al conjunt grana». Entre els seus mèrits aconseguits hi destaca l’ascens a Segona Divisió A amb el Racing de Ferrol 2022-2023 o, anteriorment, els 13 partits a la banqueta del RC Deportivo a Primera Divisió.
A Primera Federación, a les files del Racing de Ferrol, va dirigir un total de 75 enfrontaments de lliga amb un balanç de 42 victòries, 18 empats i 15 derrotes en dues temporades; la primera caient davant el Nàstic en les semifinals del play-off d’ascens 21/22 i, la següent, aconseguint l’objectiu com a primer classificat del grup I.
Primer entrenament, aquesta tarda
Cristóbal Parralo dirigirà el primer entrenament aquesta tarda, a partir de les 16 h, a les instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada. Mentre que la presentació com a nou entrenador grana es realitzarà demà, dimecres, al migdia.