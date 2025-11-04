Futbol
Cristóbal Parralo debutarà amb el Nàstic contra el Real Murcia, però no s'asseurà a la banqueta
El tècnic andalús encara ha de complir un partit de sanció acumulat de la darrera temporada
El Nàstic de Tarragona estrenarà aquest dissabte nou tècnic contra el Real Murcia, però Cristóbal Parralo no estarà a la banqueta. L'entrenador andalús haurà de dirigir als nous jugadors des de la grada, amb el segon entrenador, Javier Manjarín, comandant sobre la gespa per complir un partit de sanció arrossegat del curs passat.
Parralo va ser sancionat amb quatre partits després d'un incident ocorregut durant un duel entre Racing de Ferrol i Real Zaragoza. Llavors, va donar un cop de cap al tècnic del Zaragoza David Navarro i la Federació Espanyola el va castigar. D'aquests quatre partits va complir-ne tres en la seva etapa amb el Racing de Ferrol, abans de ser destituït al gener.
Dissabte, haurà de complir l'últim partit a l'estadi Enrique Roca, així que debutarà amb el Nàstic, però no hi serà a la banqueta.