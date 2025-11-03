Diari Més

Oficial: Luis César deixa de ser entrenador del Nàstic

Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana després de reunir-se aquest dilluns. Juan Vizcaíno també ha estat cessat

El tècnic del Nàstic Luis César durant un duel d'aquest curs.Gerard Marti Roig

Luis César ja no és entrenador del Nàstic de Tarragona. Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana després de reunir-se avui. Amb tot, aquesta decisió ja estava més que presa després de la derrota per 0-3 contra l'Atlético Madrileño al Nou Estadi. Juan Vizcaíno, segon entrenador del club grana, també ha estat cessat. 

D'aquesta manera, acaba la tercera etapa de Luis César a la banqueta del Nàstic de Tarragona. Ho fa enguany després de 10 jornades on acumula 4 victòries, 2 empats i 4 derrotas. De fet, d'aquestes 4 derrotes, 3 han sigut al Nou Estadi Costa Daurada. Sumant la de la Real Sociedad B del play-off del curs passat, Luis César, en el seu temps a la banqueta en aquesta etapa, ha perdut 4 partits a casa, que són els mateixos que va perdre Dani Vidal en les darreres dues temporades completes.

César s'acomiada del Nàstic després de sumar el seu partit número 151 a l'entitat, convertint-se en l'entrenador que més ha dirigit al Nàstic aquest segle.

Aquesta tercera etapa de Luis César va començar a final de la temporada passada amb l'acomiadament de Dani Vidal. El gallec va arribar a falta de dues jornades per al final amb l'objectiu de l'ascens de categoria. Finalment, no ho va aconseguir després d'una derrota a casa contra la Real Sociedad B que va condemnar una eliminatòria que es va estar a punt de remuntar a Zubieta.

Després de l'arribada del director esportiu Noé Calleja, el club grana va decidir mantenir-lo al càrrec, confeccionant la plantilla gairebé al complet mà a mà amb ell.

Aquesta temporada no ha convençut en cap dels partits, amb un estil de joc pla i poc evolucionat que, tot i esgarrapar resultats, no va convèncer una afició que contra el Madrileño el va condemnar amb càntics.

D'aquesta manera, el tècnic que ara fa 20 anys va certificar l'històric ascens a Primera Divisió, deixa el Nàstic de Tarragona.

