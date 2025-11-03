Futbol
Oficial: Luis César deixa de ser entrenador del Nàstic
Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana després de reunir-se aquest dilluns. Juan Vizcaíno també ha estat cessat
Luis César ja no és entrenador del Nàstic de Tarragona. Així ho ha decidit el Consell d'Administració grana després de reunir-se avui. Amb tot, aquesta decisió ja estava més que presa després de la derrota per 0-3 contra l'Atlético Madrileño al Nou Estadi. Juan Vizcaíno, segon entrenador del club grana, també ha estat cessat.
D'aquesta manera, acaba la tercera etapa de Luis César a la banqueta del Nàstic de Tarragona. Ho fa enguany després de 10 jornades on acumula 4 victòries, 2 empats i 4 derrotas. De fet, d'aquestes 4 derrotes, 3 han sigut al Nou Estadi Costa Daurada. Sumant la de la Real Sociedad B del play-off del curs passat, Luis César, en el seu temps a la banqueta en aquesta etapa, ha perdut 4 partits a casa, que són els mateixos que va perdre Dani Vidal en les darreres dues temporades completes.
César s'acomiada del Nàstic després de sumar el seu partit número 151 a l'entitat, convertint-se en l'entrenador que més ha dirigit al Nàstic aquest segle.
Aquesta tercera etapa de Luis César va començar a final de la temporada passada amb l'acomiadament de Dani Vidal. El gallec va arribar a falta de dues jornades per al final amb l'objectiu de l'ascens de categoria. Finalment, no ho va aconseguir després d'una derrota a casa contra la Real Sociedad B que va condemnar una eliminatòria que es va estar a punt de remuntar a Zubieta.
Després de l'arribada del director esportiu Noé Calleja, el club grana va decidir mantenir-lo al càrrec, confeccionant la plantilla gairebé al complet mà a mà amb ell.
Aquesta temporada no ha convençut en cap dels partits, amb un estil de joc pla i poc evolucionat que, tot i esgarrapar resultats, no va convèncer una afició que contra el Madrileño el va condemnar amb càntics.
D'aquesta manera, el tècnic que ara fa 20 anys va certificar l'històric ascens a Primera Divisió, deixa el Nàstic de Tarragona.