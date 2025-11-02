Futbol
Luis César serà destituït de la banqueta del Nàstic
El Consell d'Administració grana es reunirà el dilluns per prendre una decisió
Es viuen les últimes hores de Luis César a la banqueta del Nàstic. La derrota contra l’Atlético Madrileño ha sigut definitiva i el Nou Estadi ha dictat sentència a un entrenador que, dilluns, acabarà la seva tercera etapa al club. Amb tot, el tècnic gallec va sortir fort a la roda de premsa després de la derrota per 0-3 contra el Madrileño. «He viscut moments més difícils que aquest en aquest club», va afirmar. De fet, va defensar-se apuntant que «si juguem 20 vegades aquest partit només es perd aquesta. Hem tingut ocasions, hem perdonat, el seu segon gol és una falta, hi ha unes mans que es poden xiular... L’equip ha tingut evolució».
El Nou Estadi, però, va dictar sentència, tot i que Luis César va destacar que no li afecten els càntics: «La gent pot dir el que vulgui. Tinc la pell de cocodril, no m’afecta absolutament res del que em diguin. No penso opinar de l’ambient». A més, va afegir que «la vida continua i jugadors i entrenadors hem d’anar a la nostra feina». Per respondre la pregunta si se sent qüestionat o no, César va subratllar que «és una qüestió que no m’heu de fer a mi. És una bona pregunta, entenc que em preguntin que si em fan fora, però no la respondré».
El tècnic grana va defensar el joc del seu equip i l’evolució respecte als duels contra el Sabadell i Tarazona, però va reconèixer que «són massa partits perduts d’aquesta manera». Tot i que es defensava i es veia fort, Luis César està sentenciat i aquest dilluns el Consell d’Administració es reunirà per destituir-lo i posar punt final a la seva tercera etapa a la banqueta grana.